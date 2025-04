El último informe de los servicios de información de Países Bajos responsabiliza a Irán del intento de asesinato de Vidal-Quadras en Madrid en noviembre de 2023. El documento relaciona el atentado contra Vidal-Quadras con otro intento de asesinato en junio de 2024 en Haarlem contra un iraní que vivía en Países Bajos.

«Los dos intentos de asesinato encajan con el método que Irán ha estado utilizando durante años: utilizar redes criminales en Europa para silenciar a supuestos opositores al régimen. Sobre la base de la inteligencia, es probable que Irán sea responsable de los dos intentos de asesinato», señala el informe.

Uno de los indicios que, según Países Bajos, relaciona a Irán con el atentado a Vidal-Quadras es uno de los sicarios que participó en otro intento de asesinato de un periodista en el país europeo posteriormente al atentado en España.

Irán usa redes criminales

La policía acudió rápidamente al lugar y arrestó a dos sospechosos por este intento de asesinato en Haarlem, ciudad ubicada a las afueras de Ámsterdam. «Uno de ellos también es sospechoso del fallido intento de asesinato del político español y crítico con Irán, Alejo Vidal-Quadras», apunta.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha convocado al embajador de Irán, según ha confirmado un portavoz del ministerio a la cadena de televisión pública estatal NOS.

La declaración de Vidal-Quadras

El pasado 15 de abril, Alejo Vidal-Quadras también responsabilizó en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional al régimen de Irán del atentado que sufrió en noviembre de 2023, cuando recibió un disparo en la cara en el centro de Madrid.

«Yo lo dije desde el primer momento, y cada vez los indicios son más claros», aseguró en declaraciones a los medios al término de su testifical, que se extendió por media hora, y en la que insistió en que el intento de asesinato se debe a su apoyo a la «resistencia iraní».

En este sentido, el que fuera también presidente del PP catalán sostuvo que figura como uno de los principales objetivos del régimen de Irán. Y no solo él como persona física, sino también dos fundaciones: una de la que es presidente y otra de la que durante años figuró como presidente de honor.

«Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía: ‘Hola, señor’. Y cuando me di la vuelta, giré la cabeza, y recibí el disparo. Y a partir de ese momento, pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI», ha relatado.

Para apuntalar la llamada pista iraní, Vidal-Quadras subrayó que el sicario que le disparó, Mehrez Ayari, «es un asesino a sueldo y fue detenido cuando iba a matar a un periodista disidente iraní que vive en Holanda».