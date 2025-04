El fundador de Vox y ex vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras le ha dicho al juez que el régimen iraní está detrás del atentado que casi le costó la vida el 9 de noviembre de 2023 en Madrid. Lo ha contando en la Audiencia Nacional en su primera declaración como perjudicado después de que miembros de la mocromafia le dispararan en la cara junto a su domicilio. Meses después, varios de los implicados intentaron asesinar a un opositor iraní en los Países Bajos.

El juez Santiago Pedraz intenta consolidar la hipótesis de que el Gobierno de Teherán mantiene alguna implicación en el ateantado. Para eso ha enviado al menos tres comisiones rogatorias a Francia, Países Bajos e Italia. La respuesta desde Países Bajos tras analizar los teléfonos de algunos de los implicados es que los autores del ataque contra Vidal-Quadras también intentaron atentar contra un opositor iraní residente en la localidad de Haarlem.

Hoy el ex político ha confirmado que el interrogatorio del juez Santiago Pedraz ha girado en torno a tres bloques principales. En primer lugar le ha pedido que describa cómo fue el momento del atentado y que es lo que vio y escuchó en ese momento. Vidal-Quadras se ha mantenido en la versión que siempre ha dado del intento de ejecución: «Volvía de caminar por el retiro y a la altura de su vivienda alguien me dijo «Hola señor», al volverme escuché como ‘un trueno’ y me quedé aturdido en estado de shock». El asesino le acababa de disparar en la cara.

«Vivo preocupado»

A continuación el juez ha profundizado en la principal hipótesis del atentando, señalando directamente al régimen iraní. «Me ha preguntado por el origen del atentado y por mis actividades en defensa de la oposición iraní. Yo siempre lo dije, es el régimen de Teherán el que está detrás de estos hechos», ha aclarado Vidal-Quadras.

El ex político ya explicó los motivos que habían precipitado el atentado que sufrió: “El régimen iraní publicó una lista negra de enemigos y el primero era Alejo Vidal-Quadras”. En esa lista también estaba la organización In Search of Justice International Commitee, asociación de apoyo a la resistencia iraní que él mismo preside.

Sin embargo, ni a Vidal-Quadras ni a su asociación lo han perseguido agentes secretos iraníes, sino asesinos comunes: «Recurren a mafias y criminales comunes sin conexión directa con el régimen para seguir con 40 años de terrorismo y asesinatos extraterritoriales». La investigación cada vez refuerza más la hipótesis que la propia víctima ha sostenido desde los minutos posteriores al atentado.

Parálisis y pérdida de audición

La tercera parte de este primer interrogatorio al ex político se ha centrado en las secuelas que le he dejado el atentado. «Sufro una parálisis en la parte inferior de la cara, he perdido un 40% de audición e intento salir del estrés postraumático que me ha dejado el atentado», ha confirmado Vidal-Quadras.

Respecto a cómo encara el futuro, Alejo Vidal-Quadras se confiesa «preocupado». «Irán ha asesinado a varios disidentes y desde 2018 ha intentado atentar contra políticos y empresarios, tanto europeos como norteamericanos».