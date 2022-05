Los investigadores continúan avanzando en la búsqueda de nuevas pistas sobre la desaparición de Madeleine McCann en el sur de Portugal en 2007. Hans Christian Wolters, el investigador al frente del caso, ha informado de que han encontrado «nuevas pruebas» que relacionarían directamente a Christian B., principal sospechoso, con este caso.

Se trata de «nuevos hechos y pruebas» que, según ha manifestado Wolters, hacen que los investigadores estén «seguros de que mató a Madeleine». “Gracias a estas pruebas estamos seguros de que él es el asesino. Estamos seguros de que la mató”, ha apuntado.

Preguntado por este hallazgo, Wolters ha señalado en una entrevista que no puede confirmar «detalles de la investigación», pero no ha querido «negar» estas afirmaciones. Además, ha manifestado que todavía no han comunicado los nuevos avances al sospechoso.

Las pruebas fueron halladas en la furgoneta del sospechoso y, según recoge The Sun, se tratarían de fibras del pijama que vestía en ese momento la pequeña, un conjunto de color rosa.

El pasado mes de abril Christian B. fue acusado formalmente por su presunta implicación en la desaparición. «El demandado fue constituido por las autoridades alemanas en ejecución de una solicitud de cooperación judicial internacional emitida por el Ministerio Público de Portugal». De ello informó el Ministerio Público en un comunicado.

El sospechoso es un delincuente sexual alemán con múltiples condenas, entre ellas por abuso sexual de menores, según indicó la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) de Alemania. Un portavoz del Ministerio Público en Hannover, Thomas Klinge, confirmó a la agencia DPA que el acusado fue condenado en septiembre de 2017 a un año y tres meses de prisión por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales a menores.

Este martes, 3 de mayo, se cumplieron 15 años de la desaparición de la pequeña. McCann tenía 3 años cuando desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones de un complejo turístico en Praia da Luz, el Algarve. No fue hasta años más tarde cuando las autoridades alemanas aseguraron poseer fundamentos de que la pequeña había sido asesinada y que Christian era el culpable. No obstante, la falta de pruebas impidieron entonces procesar al sospechoso.