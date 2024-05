Brutal pelea en un cine de León mientras se proyectaba la película de ‘Garfield’

Una brutal pelea tuvo lugar este domingo en un cine de León mientras se proyectaba la película de Garfield. Todo empezó cuando uno de los implicados agredió a su mujer en presencia de toda la sala, insultándola y agarrándole por el cuello.

Al ver esta agresión machista, Antonio Barrul, 6 veces campeón de España en boxeo, que también acudió al cine con su familia, le pidió al agresor, del que se desconoce su nombre, que se «calmara», a lo que éste le respondió llamándolo «maricón». Posteriormente, el agresor continuó gritando a su mujer, esta vez desde la zona de la pantalla.

Momentos después, Barrul bajó para volver a intentar calmarlo mientras el agresor continuaba insultándole y mostrando una actitud muy agresiva. Tras esto, el boxeador le propinó varios puñetazos. Acto seguido, Barrul pidió perdón a todos los presentes en la sala, ya que estaba llena de niños. Cuando llegó la Policía el sujeto que inició el escándalo fue detenido.

La grabación del suceso fue subida a la red social X, donde se ha vuelto viral. Algunos de los comentarios que han hecho los internautas acerca de este suceso son los siguientes: «Menos mal que está grabado, porque a mí me vienen diciendo que le han pegado en el cine viendo Garfield y no me lo creo» o «vas de faltón por la vida y tienes el escarmiento más apoteósico que he visto en mucho tiempo a manos de un boxeador profesional en una sala de cine mientras se está proyectando la peli de Garfield. Épico».

Pelea durante la película ‘Barbie’

Otro suceso similar ocurrió el pasado verano, cuando en los cines se estaba proyectando la película de Barbie. En este sentido, dos mujeres se enzarzaron a golpes durante los créditos de Barbie después de que una de ellas se quejara de que no le habían dejado ver la película.

De igual forma, este suceso fue captado por uno de los asistentes a la cinta y fue subido a las redes sociales, donde llegó a alcanzar las tres millones de visualizaciones. En la grabación se ve cómo dos mujeres discuten acaloradamente en una sala de cine y una de ellas le propina un golpe en la cara que tira al suelo a la otra. Acto seguido la agredida se levanta y también trata de arrearle un golpe en la cara.

Por su parte, una de las dos afectadas contó lo que había pasado en sus redes sociales argumentando que la otra mujer y sus hijos no le estaban dejando ver la película por lo que llamó a seguridad. «Fui a ver a Barbie, la sesión empezó a las 4:00 pm, llegué tarde y esta familia estaba sentada en mi lugar, estuve de pie como dos minutos esperando a que se fueran arreglarlo», comenzó a explicar la mujer.

La espectadora también reveló que la otra mujer hablaba en voz alta con su hija, por lo que, nuevamente, llamó a la seguridad del cine. «Durante la película, la niña hablaba con su madre constantemente en voz alta, como si estuviera en el sofá de su casa, y en medio de la película llamé a seguridad diciendo que había un niño en una película no indicada».