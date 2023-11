Primer tráiler de la nueva película de Garfield: Chris Pratt repite en la animación

Cómo no, Sony Pictures ha escogido un lunes para mostrarnos el primer tráiler de la nueva película de Garfield, ya que el icónico gato odia como bien saben sus fans, este día de la semana. Un proyecto que ha pasado por un proceso de desarrollo muy complicado y que después de años de espera, por fin tiene encarrilado su estreno. Nacidos de las viñetas en 1978, los divertidos personajes están a punto de volver con un reparto encabezado por Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult y Hannah Waddingham.

Concretamente, Pratt ofrece su voz al gato naranja, asumiendo otro rol de doblaje protagonista tras el éxito de Super Mario Bros: la película. Hoult será Jon, el dueño de Garfield, mientras que Jackson dará vida a Vic, el padre del protagonista. Por el momento no sabemos qué papel asumirá Waddingham, aunque podría asumir el rol de, por ejemplo Arlene, la novia que el gato persa tiene en algún punto de la historia. Esta nueva película de Garfield ha sido dirigida por Mark Dindal, responsable de otros títulos del terreno de la animación como El emperador y sus locuras y Chiken Little. Dos proyectos que no son ni mucho menos clásicos de la animación, pero que si que han conseguido ganarse un hueco entre un nicho de espectadores afines al formato. No obstante, la figura de Garfield es lo suficientemente reconocida como para que la cinta obtenga unos buenos resultados en la taquilla.

La nueva película de Garfield: ¿Por fin un caso de éxito?

Ha pasado mucho tiempo desde que se vio a Garfield en la pantalla grande, y el último intento fue la franquicia que comenzó con Garfield: la película, en 2004. Una mezcla entre live action y animación que tenía a Bill Murray como la voz del felino, mientras que Breckin Meyer interpretó a una versión humana de Jon. Con críticas nada positivas, la historia tuvo una secuela debido a unos decentes números en la taquilla.

El terreno de la animación puede ser el formato ideal para Garfield, sobre todo teniendo en cuenta que todavía a día de hoy, parece ser un formato que otorga cierta seguridad a nivel económico en la taquilla.

La nueva película de Garfield se estrenará en España el próximo 24 de mayo de 2024.