‘Super Mario Bros: la película’, Chris Pratt explica cómo ha trabajado la voz del protagonista

La película de Super Mario Bros es sin duda, una de las adaptaciones del mundo de los videojuegos más esperadas del año. Sin embargo, no ha estado exenta de polémica desde la misma configuración de su casting de voces. Una selección de actores que el intérprete John Leguizamo ha criticado por su falta de diversidad, principalmente desde su protagonista Chris Pratt a quienes los fans han señalado con el dedo por lo poco o nada que se parece su registro vocal al que siempre ha sido su doblador original, Charles Martinet. En su defensa, tanto directivos de Nintendo como los directores de la cinta, Aaron Horvath y Michael Jelenic, han defendido la credibilidad de un Pratt que en una entrevista reciente ha explicado cómo ha trabajado la voz y por qué no imita el sonido del Mario primigenio.

Pratt y su coprotagonista Charlie Day (quien pone la voz a Luigi) se reunieron junto a Paris Hilton y otros invitados en The One Show de la cadena BBC. Entre otros temas, se habló cómo no de la adaptación a la gran pantalla de Nintendo y el actor de Guardianes de la Galaxia y Jurassic Park: Dominion aseguró que la caracterización vocal siempre ha buscado el mayor realismo y autenticidad de estilo: “Sólo hay un puñado de cosas que hemos escuchado decir a Mario. El ‘¡wahoo!’, algunas cosas como ‘¡Soy yo! Vamos’, este tipo de cosas. Así que estábamos tratando de encontrar una manera de poner eso en la película, pero de una forma que fuera congruente con la historia de estos chico estadounidenses de clase trabajadora de Brooklyn”.

Super Mario Bros ha sido desde la década de los 80, el rostro visible de la marca Nintendo, vendiendo millones de juegos en todo el mundo y, adaptando sus historias, a cada nueva generación de consolas con títulos tan sorprendentes como Super Mario Galaxy o el último, el genial Super Mario Odyssey en 2017.

Junto a Pratt y Day interpretando al icónico dúo de hermanos, entre el casting de voces encontramos a Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, a Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen en el papel de Donkey Kong y Jack Black en el papel del villano Bowser. Super Mario Bros: la película llegará a los cines el próximo 5 de abril.