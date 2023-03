Paris Hilton confiesa que fue coaccionada para grabar su vídeo sexual

Paris Hilton ha roto su silencio. La empresaria de 42 años ha vivido una vida repleta de lujos y comodidades pero, como ella ha confesado en varias ocasiones, esta ha estado marcada por numerosos episodios traumáticos. Una serie de sucesos de los que ha querido hablar en profundidad en su nuevo libro autobiográfico, Paris: The Memoir.

En este nuevo proyecto, Hilton ha sorprendido a todos al abordar el por qué del vídeo sexual que se difundió en 2004. Recordemos que dichas grabaciones pusieron en riesgo la popularidad de Paris Hilton, especialmente, porque se encontraba manteniendo relaciones sexuales con su pareja de aquel entonces, el DJ Rick Salomon, en un estado muy crítico.

Tal y como ha explicado, el DJ le pidió documentar un encuentro sexual, una propuesta que no convenció del todo a la empresaria. Pero, terminó aceptando tras tomar más alcohol del recomendable para relajarse. «No recuerdo mucho de esa noche en la que él quiso que nos grabáramos mientras hacíamos el amor. No era capaz de generar ese nivel de confianza necesario para grabar una cinta. Tuve que beber mucho», señala.

«La metacualona -un hipnótico-sedante- también ayudó. Pero lo hice, es algo que tengo que asumir. Sé que él quería hacerlo y yo me entregué a ello», confiesa frustrada. Además, la empresaria afirma que fue manipulada por su expareja para grabar el encuentro. «Me dijo que si no lo hacía, encontraría fácilmente a otra persona que estuviera dispuesta. Y eso era lo peor en lo que yo podía pensar», dijo.

«No quería que me dejara un hombre, ya adulto, porque pensara que yo era una niña estúpida que no quería jugar a juegos de adultos. La verdad es que yo quería sentirme viva a nivel sexual. Me quería sentir como una verdadera mujer que se sintiera cómoda en su piel», zanja al respecto.

Cabe señalar que no ha sido el único suceso traumático que Paris Hilton ha sacado a la luz. La socialité ha revelado que fue víctima de una violación que sufrió por sumisión química en la adolescencia y sufrió acoso y agresión por parte de un profesor cuando estaba en la Universidad. Además, ha declarado públicamente haber sido una de las víctimas del depredador sexual Harvey Weinstein.