Los ladrones se identificaron como repartidores de correos para que les abrieran la puerta de un piso de Villanueva del Pardillo (Madrid) y una vez dentro apalearon a las víctimas y les robaron todos los objetos de valor. La Guardia Civil detuvo a la banda al completo horas después. Son cuatro ladrones españoles que con las prisas de la huida, se dejaron un revólver en el piso que asaltaron.

El asalto tuvo lugar a las 11:30 horas del pasado jueves, cuando dos de los ladrones, vestidos con ropa oscura y de gran corpulencia, llamaron a la puerta del domicilio de la calle Huertas haciéndose pasar por repartidores de correos.

Una vez que lo dos hermanos que viven la casa les abrieron la puerta, los ladrones comenzaron a darles golpes mientras les amenazaban de muerte con armas de fuego. A continuación, los ladrones les robaron varios relojes de lujo y dinero en efectivo, dándose a la fuga de manera precipitada y dejándose un revólver en la vivienda del robo.

Las cámaras les grabaron

Sólo unos minutos después, a las 12:00 del mediodía, un vecino alertó del robo a la Policía Local, estableciéndose un dispositivo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Local de las Rozas, que poco después permitió la localización de los posibles vehículos utilizados en la huida del lugar, ya que las cámaras del municipio habían grabado a los ladrones en su fuga.

Con esos datos y la descripción de la ropa que llevaban los ladrones, aportada por víctimas y testigos de la fuga, la Guardia Civil logró identificar a los autores en pocas horas y conseguir una autorización de entrada y registro en un domicilio del municipio cercano de Las Rozas (Madrid). Allí, los guardias civiles lograron recuperar el dinero robado por los ladrones, más de 25.000 euros, y tres relojes, además de recuperar dos armas de fuego simuladas.

La investigación ha permitido la detención de cuatro varones españoles, que tienen edades comprendidas entre los 21 y los 24 años, y a los que se atribuye un delito de robo con violencia e intimidación y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.