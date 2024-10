La amiga que estaba con Samuel Luiz el día de su muerte, el 3 de julio de 2021, ha ratificado, en el juicio que se celebra en la Audiencia de La Coruña, insultos de «maricón de mierda» tanto por parte de la mujer Catherine S.B. como su entonces pareja Diego M.M., las personas que, según las acusaciones, iniciaron la agresión al joven, de 24 años, por pensar que le estaba grabando cuando realizaba una videollamada. La declaración de ésta testigo principal del caso refuerza, no sólo la acusación de asesinato contra todos los acusados, también el agravante de homofobia que presuntamente cometió la pareja de acusados con que arrancó el suceso.

«La gente rodeaba a Samuel», ha explicado Lina, la testigo, al relatar que los golpes iniciales los recibió su amigo por parte de Diego Montaña y que, luego llegó otro joven que agarró a Samuel Luiz por el cuello, persona a la que tanto Catherine como el acusado Alejandro M.R. identificaron como a Alejandro F.G, otro de los cinco procesados por el asesinato de Samuel Luiz.

Sobre el momento anterior, ha dicho que Diego, el que se considera autor de los primeros golpes a Samuel Luiz, les dijo que parasen de grabar. «Siguieron caminando hacia nosotros, Diego y Catherine, y al rato, Diego empezó a decirle a Samuel: «para de grabar maricón de mierda», más que a mí que era la que llevaba el teléfono».

Además, la testigo y amiga de la víctima, ha ratificado que escuchó al acusado Diego decirle a Samuel: «te voy a matar» cuando la víctima, del que dijo se veía que era «diferente» por su manera de gesticular y de vestir, le preguntó «por qué me llamas maricón de mierda». Entonces, la testigo ha añadido que Diego M.M. «se lanzó» sobre la víctima, sumándose otra persona a la agresión.

Señala a la mujer acusada

De Catherine, la única mujer acusada por el asesinato de Samuel, la testigo ha expuesto que estaba «agresiva» y no intentó detener la paliza a la víctima, tal y como mantiene la acusada.

«Yo me metí para tratar de ayudar a Samuel y me tiró al suelo, me dijo tú lárgate de aquí que no pintas nada, estoy segura que me lo dijo a mí», ha señalado la testigo.

Tanto para Catherine S.B. como para Diego M.M. se piden penas de 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento y agravante de discriminación por orientación sexual.

La testigo se derrumba

Mientras desgranaba los hechos para el tribunal, Lina se ha derrumbado al recordar lo ocurrido. «Después de la agresión, Samuel no se podía levantar por sí solo, aunque le ayudaba uno de los chicos senegaleses», ha contado.

La testigo principal del crimen, ha recordado como Samuel le dice que no tiene el móvil y ella se va a buscarlo. «Retrocedí para buscar el móvil de Samuel al punto inicial donde se inició la agresión», dice mientras llora desconsolada.

Tras una breve pausa, Lina explica que al ir a por el móvil ve a un montón de gente corriendo a por Samuel: «Fui yo corriendo hacia él y en unos segundos ya estaba en el suelo». La testigo relata la segunda paliza consecutiva que recibió Samuel por parte de la jauría de matones a que se sumaba cada vez más agresores.