El zasca de Sofía Suescun a Kiko Jiménez que nadie se esperaba: deja muchas cosas claras

‘Supervivientes All Stars’ ha llegado pisando fuerte. Sofía Suescun, ganadora indiscutible en ediciones anteriores, fue la primera participante confirmada de esta nueva temporada. Dicho retorno marca su regreso a la televisión tras un período de ausencia y se espera que la concursante dé todo de sí misma para ganar nuevamente el codiciado premio del reality más extremo de Telecinco.

Sofía ya se encuentra en los famosos Cayos Cochinos, lo que ha implicado una separación reciente de su pareja, Kiko Jiménez, quien también participó en el mismo reality y regresó hace poco tiempo. Desde Honduras, Sofía no ha querido perder la oportunidad de enviar un mensaje a Kiko, combinando palabras de afecto con una crítica directa.

En ‘Supervivientes All Stars’, los participantes pueden comunicarse con sus seres queridos y Sofía decidió dedicar unas palabras a su novio. «Este mensaje va para mi Kiko, el amor de mi vida. Queda muy poco para que empiece esta aventura y espero que te sientas orgulloso porque voy a hacerlo lo mejor posible», empezó expresando la concursante.

El objetivo de Sofía en el nuevo ‘Supervivientes’

Suescun dejó claro que está decidida a enfrentar el desafío con una actitud positiva, pero también mandó un claro dardo envenenado a su pareja: «Voy a darlo todo de mí, no voy a quejarme como lo has hecho tú. Voy a estar feliz y agradecida de esta oportunidad y lo más importante: vuelvo a repetirlo, vas a estar orgullosísimo de tu mujer». Esta declaración, aunque envuelta en cariño, no dejó de ser un toque de atención a Kiko, recordándole sus momentos menos positivos durante su participación en el programa.

La hija de Maite Galdeano concluyó su mensaje asegurando que su tranquilidad proviene de saber que Kiko cuidará de todo en su ausencia: «Ya sabes que mi tranquilidad es que lo tengas todo cuidado fuera y controlado, con eso me quedo muy tranquila, así que, pronto, nos vemos». Este comentario refleja la confianza que Sofía deposita en su pareja, pero también subraya la importancia de que él mantenga las cosas en orden mientras ella se enfrenta a los retos en Honduras. Sofía quiere ganar, ese es su objetivo, pero se ha encontrado con un obstáculo inesperado.

Problemas en Honduras

No todo es tan sencillo como parece en los Cayos Cochinos. Sofía ha comenzado a coquetear con Abraham García, uno de sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’. Abraham, que era el noveno concursante confirmado, había declarado antes de viajar a Honduras que no descartaba encontrar el amor en el reality. «Voy soltero y eso es maravilloso», apuntaba el madrileño. Y parece que no se va a reprimir en nada, al menos no con Sofía Suescun.

«Todo el rato erre que erre», señalaba Kiko Jiménez tras ver unas imágenes en el plató de Abraham y Sofía muy cercanos durante una de las pruebas que ya han tenido los supervivientes. «También ha ayudado a Olga y a Marta», decía Kiko, medio molesto. Pero fue más adelante cuando, tras ver un vídeo donde se veía claramente el tonteo entre ambos, acabó afectado.

«Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, siempre estoy vacilando. Abraham debería soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco», subrayaba Kiko, claramente molesto. «Tendría que haber ido a ‘La isla de las tentaciones’, como tentador. Está tentándola», añadió Kiko.

Sofía Suescun da esperanzas a su compañero

El coqueteo entre Sofía y Abraham no pasó desapercibido. «¿Qué hacías mientras dormías, mirarme?», le decía Sofía, a lo que Abraham respondía que sí: «Exactamente. Has acertado, fíjate». Sofía le preguntaba entonces cómo dormía y Abraham señalaba que «elegantemente». El tonteo continuó cuando el madrileño le apuntó: «Estás guapa hasta durmiendo». Estos intercambios dejaron claro que hay una química palpable entre ambos, algo que no ha sentado bien a Kiko.

El regreso de Sofía Suescun a ‘Supervivientes All Stars’ promete ser emocionante y lleno de sorpresas. Su relación con Kiko Jiménez se ha visto sacudida por sus palabras críticas y el flirteo con Abraham García, lo que añade un elemento de tensión a su aventura en los Cayos Cochinos. Mientras tanto, Kiko deberá lidiar con sus propios sentimientos y la situación desde España, confiando en la fortaleza de su relación con Sofía.

La audiencia está expectante para ver cómo se desarrollarán estos eventos en el reality. ¿Podrá Sofía mantenerse enfocada y triunfar nuevamente en ‘Supervivientes’? ¿Cómo afectará el coqueteo con Abraham a su relación con Kiko? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: esta temporada de ‘Supervivientes All Stars’ será una de las más emocionantes de todas.