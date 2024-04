La petición de Sofía Suescun que ha puesto patas arriba el rumbo de ‘Supervivientes’

Laura Matamoros, Kike Calleja, Lorena Morlote, Rocío Madrid. Son los tres nombres que barajaba ‘Supervivientes’ durante su repesca. El premio se lo ha llevado Laura Matamoros, quien ha forjado una polémica amistad con Kiko Jiménez durante el concurso. Sofía Suescun le ha atacado duramente y le ha acusado de «acercarse al sol que más calienta» para ganar puntos con la audiencia. Sin embargo, la influencer ha cambiado su hoja de ruta y ha decidido dar la cara por Laura. ¿El motivo? Insiste en que ‘Supervivientes’ es un juego muy duro, por eso quiere que su novio se sienta acompañado y desea que Matamoros esté con él el máximo tiempo posible.

La relación entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez ha generado muchas dudas. Algunos colaboradores de Telecinco piensan que entre ellos hay una sintonía especial, pero Sofía defiende que está convencida de los sentimientos de la luz. Sabe que nunca le sería infiel porque en España tienen una vida perfecta, así que no tiene miedo. Pero, ¿qué pasaría si se equivoca? Kiko, antiguo colaborador de ‘Sálvame’, promete que quiere formar una familia junto a Sofía, de hecho habla de ella en numerosas ocasiones para dejar claro que no siente nada por Laura Matamoros.

Al descubrir las intenciones de su novio, Sofía Suescun ha hecho una petición: quiere que la hija de Kiko Matamoros se quede en Honduras. «Es que ‘Supervivientes’ una vez más demuestra que, a pesar de los más y los menos que puedas tener, eso se queda a un lado y te quedas con ese cariño y esa unión, porque al final ellos han estado juntos desde el principio». Sofía insiste en que Kiko llegó a Honduras de la mano de Laura y considera injusto que ahora se quede sin su apoyo.

Kiko Jiménez no cometerá el mismo error

Hace unos años Kiko Jiménez entró en ‘Gran Hermano VIP’ y protagonizó una inesperada historia con Estela Grande, una modelo que por aquel entonces estaba casada con Diego Matamoros. El tertuliano estaba con Sofía, pero no frenó a Estela y recibió numerosas críticas. Sin embargo, con el paso del tiempo ha logrado aprender a poner límites, por eso Suescun no tiene ningún problema con Laura Matamoros, de hecho siempre ha defendido que no está celosa de ella.

Sofía ha presumido del buen comportamiento de Kiko: «Me está gustando mucho que se está viendo cómo es realmente Kiko. Generoso, amigo de sus amigos, agradecido, siempre con ánimo y positividad, es que no sabéis la de veces que a mí me ha levantado el ánimo porque tenía un mal día… Siempre está ahí para ayudar a los suyos, dándoles lo que puede o lo que sabe, es maravilloso».

El mensaje de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez es consciente de que ha ganado mucha repercusión mediática desde que es novio de Sofía Suescun. Recordemos que saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, después recibió la atención de los medios a raíz de su historia de amor con Gloria Camila, hija de José Ortega Cano. Kiko tiene todo esto en cuenta y siempre que puede lanza un mensaje a favor de Sofía, sobre todo después de lo que le pasó con Estela Grande en ‘GH VIP’.

«Quiero aprovechar para mandarle un mensaje enorme a mi pareja: Sofía te amo. Te echo mucho de menos. Entre tú y la tarta te prefiero a ti», ha declarado el concursante después de realizar una prueba. «Me derrito», ha contestado Suescun.

Maite Galdeano entra en acción

A pesar de que Maite Galdeano desconfió de Kiko Jiménez en un primer momento, ahora han creado equipo y es ella el que la que le defiende en el plató de ‘Supervivientes’. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, la madre de Sofía Suescun ha compartido cómo fue la conversación que tuvo con Kiko justo antes de empezar el concurso.

«Tengo que decirte con mucho orgullo que ya formas parte de nuestra familia. Me costó creerte, me costó entenderte, pero con el tiempo me has demostrado que haces bien las cosas a pesar de que a veces choquemos, nos peleemos y riñamos, porque siempre sabemos reconciliarnos», le empezó diciendo. Después le recordó cuál era su objetivo: ganar el programa. No aceptaba otra cosa.

«Solo quiero que vayas como un gran guerrero luchador y vuelvas como un gran concursante. Estaremos aquí apoyándote y esperándote con las puertas abiertas. Que disfrutes y lo pases bien. Y otra cosa: vuelve con el maletín porque sino te vuelvo a mandar para allá». Maite hizo públicas estas palabras para que todo el mundo entendiera el tipo de conexión que tiene con Kiko.