Ha pegado un cambio radical: así está ahora Gloria Camila

Gloria Camila, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, ha vuelto a cautivar a todos con un cambio de imagen radical. Ha celebrado su 28 cumpleaños haciendo borrón y cuenta nueva, por eso ha transformado su aspecto físico y su forma de pensar. Hace apenas unos meses, sorprendió a sus seguidores al lucir un moderno corte de pelo bob, uno de los más populares del año 2024 en términos de tendencias capilares. Sin embargo, parece que la joven no se conforma con un solo estilo y ha decidido darle un giro fresco a su apariencia una vez más.

En esta ocasión, Gloria Camila ha optado por una solución simple pero efectiva: unas extensiones de cabello. Con este cambio, ha logrado agregar volumen y longitud a su melena, proporcionándole un aspecto más glamuroso y versátil. La decisión de volver a lucir una larga cabellera muestra su disposición a experimentar con diferentes estilos y su capacidad para adaptarse a las últimas tendencias.

Este nuevo look refleja la personalidad audaz y moderna de Gloria Camila, quien no teme explorar diferentes estilos y expresar su individualidad a través de su imagen. Sin duda, su versatilidad y su habilidad para reinventarse constantemente la convierten en una referencia de estilo para muchas personas que siguen de cerca sus cambios de look. Aunque tampoco podemos perder de vista la evolución personal que ha seguido la hermana de Rocío Carrasco durante los últimos meses.

Un cambio radical

Hace unas semanas Gloria Camila estaba trabajando en Antena 3 en calidad de colaboradora. Participaba en ‘Mas Espejo’, la sección de corazón de ‘Espejo Público’ que presenta Gema López de la mano de Susanna Griso. La hija de José Ortega Cano, después de estar un tiempo apartada de la pequeña pantalla, optó por regresar por todo lo alto. Lo cierto es que se esforzó al máximo por darse a conocer y por mostrar su lado más amable, pero su trabajo ha terminado cayendo en saco roto y en estos momentos ya no tiene ningún proyecto en televisión. Eso sí, no se ha quedado de brazos cruzados y ha formado su propia empresa.

Gloria Camila ha fundado Bakkus, una tienda de ropa que, como no podía ser de otra forma, ha generado una gran polémica. No son pocos los que consideran que ha puesto precios demasiado elevados para prendas aparentemente sencillas. Por ejemplo, hay sudaderas que llegan a los 90 euros cuyo diseño es bastante simple. No obstante, la hija de Rocío Jurado está muy orgullosa de lo que ha creado.» Por fin ha salido Bakkus, por fin hemos parido, como me dijeron el sábado. Y, qué maravilloso es cumplir sueños y rodeada de tus seres queridos, ver que ellos son felices si tú eres feliz», ha comentado al respecto.

La nueva polémica de Gloria Camila

Una de las propuestas estrella de Bakkus son las sudaderas que están adornadas con frases míticas de Rocío Jurado, pero hay otra gama de productos que también han generado una gran controversia en las redes sociales. Gloria ofrece una camisa llamada Cibeles por 239 euros y un pantalón a juego por 319 euros. Estamos hablando de prendas muy simples cuya calidad también ha sido puesta en duda. Es decir, Gloria se habría equivocado al pedir tanto dinero a sus clientes.

Mientras tanto, la hija de José Ortega Cano ha optado por guardar silencio y no responder a sus detractores. Considera que lo mejor es dar la callada por respuesta, aunque tarde o temprano tendrá que pronunciarse porque cada vez son más los que exigen explicaciones.

Los estudios de Gloria Camila

Gloria Camila se propuso un reto en 2023: realizar unas pruebas para que le admitiesen en la universidad y poder convertirse en una gran abogada. «Estoy en un momento muy guay, rodeada de los míos y con muchos proyectos en mente. Hice unos exámenes para poder hacer Derecho en septiembre, aprobé, además un 7,5 que no está nada mal. Y con ganas de empezar a hacer cosas diferentes», desveló antes de empezar el curso. Ahora está centrada en este objetivo, objetivo que pretendía compatibilizar con su faceta empresarial. El problema es que su tienda no tendrá mucho recorrido debido a la estrategia comercial que ha seguido.

La hermana de Rocío Carrasco no contaba con esto. Pensaba que su catálogo era perfecto y que podía llegar a un público muy variado, pero realmente sus clientes potenciales son los que consumen su contenido en Instagram y éstos no tienen capacidad de asumir los precios que ha puesto en su página web. Todos estos cambios han contribuido a crear una nueva Gloria Camila y ahora hace solo falta saber qué le tiene preparado el destino.