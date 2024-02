Gloria Camila habla sobre el robo de Antonio Tejado y su opinión no deja indiferente a nadie

El escándalo de Antonio Tejado está dando mucho de qué hablar. Cuando la noticia de su detención salió a la luz hubo mucha gente que pensó en lo mismo, pero no todo el mundo se atrevió a decirlo. Ahora el público sabe claramente que Antonio, de una forma u otra, está vinculado al robo que sufrió su tía María del Monte. El pasado agosto, la cantante y su mujer Inmaculada Casal fueron víctimas de un atraco muy violento en el interior de su vivienda sevillana. Tal y como se ha confirmado, los ladrones utilizaron información que pertenecía al entorno más íntimo del artista. Es decir, alguien que tenía relación con ella filtrado datos que desencadenaron la tormenta.

La situación de Antonio Tejado se complica por momentos. Está en prisión provisional hasta que el juez dicte sentencia, pero tiene que demostrar muchas cosas y sus problemas tardarán tiempo en resolverse. La última persona en pronunciarse al respecto ha sido Gloria Camila. Recordemos que la colombiana tiene relación con él porque es prima de Rosario Mohedano, expareja de Antonio y madre de su hijo mayor. La tensión está en su punto más álgido, de hecho Rosario ha amenazado con emprender acciones legales contra todos aquellos que difundan información falsa.

Rosario no quiere saber nada de Antonio Tejado, no ha hablado mal de él en ningún momento y no ha aprovechado para vengarse. Recordemos que tuvieron muchos problemas en el pasado, tanto es así que el sobrino de María del Monte terminó enfrentándose a Rosa Benito y Amador Mohedano. El tiempo ha demostrado que los padres de Chayo han tenido un comportamiento impecable. No han vuelto a arremeter contra su antiguo yerno y tampoco han utilizado este momento para hacer el escándalo más grande.

Gloria Camila ha hablado muy claro

Gloria Camila conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación. Lleva mucho tiempo tratando con la prensa y no quiere verse involucrada en ningún escándalo ahora que ya no trabaja en Antena 3. Hasta hace unos meses era colaboradora de ‘Espejo Público’ y tenía un altavoz importante, pero ahora ha perdido su peso dentro del programa y considera que lo más inteligente es estar al margen. Por ese motivo ha intentado no pronunciarse sobre el revuelo de Antonio Tejado. «Yo es que no voy a entrar ahí, simplemente que creo que al final todo cae por su propio peso».

El problema es que la noticia le toca muy de cerca porque adora a Rosario Mohedano, así que ha terminado dando un paso adelante. Gloria está estudiando para ser abogada e insiste en que todo el mundo debe tener presente la presunción de inocencia. La cuestión es que hay demasiadas pruebas que no dejan en buen lugar a Tejado. La hija de José Ortega Cano considera que, si finalmente declaran culpable al sobrino de María del Monte, debe pagar y cumplir condena. «Primero porque está muy mal lo que se ha hecho y segundo, que además toca a una persona de tu familia».

Gloria Camila es consciente de la situación que está viviendo María del Monte y no ha dejado pasar la ocasión de lanzar un mensaje de apoyo. «Me parece una persona maravillosa. La admiro como artista y punto», ha comentado al respecto. En un primer momento no quería involucrarse demasiado, pero siempre ha sido muy sincera y ha terminado dando su opinión.

La nueva etapa de Gloria Camila

Gloria Camila trabajó durante un tiempo con Antonio Tejado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, por eso tiene tanta información sobre él. La cuestión es que tiene demasiados frentes abiertos, de ahí que no quiera iniciar nuevos conflictos. Gloria a empezado una nueva etapa lejos de la pequeña pantalla. Está centrada en sus estudios de Derecho y también ha fundado su propia marca de ropa, una empresa llamada Bakkus. Mientras tanto, sus enemigos han aprovechado el momento para cargar contra ella, como es el caso de María Jesús, la exnovia de José Fernando.

«Tú eres una falsa y lo digo aquí y en Lima», le ha dicho María Jesús, popularmente conocida como Michu. «He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa. Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre». Gloria no ha respondido a este ataque y ha optado por pronunciarse sobre Antonio Tejado, que es un tema mucho menos complejo para ella.

La hija de José Ortega Cano quiere proteger a su familia y está haciendo todo lo posible para que nadie pueda poner en peligro a su hermano. Hay que resaltar que José Fernando está terminando un tratamiento muy estricto. Lleva cinco años interno en una clínica especial, pues él mismo admitió que tenía problemas de conducta. Gloria no consiente que nada ni nadie le desestabilice, por eso se está esforzando tanto para no dar pábulo a los ataques de Michu.