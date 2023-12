Rosario Mohedano vuelve al foco mediático por la filtración de un video íntimo suyo

Rosario Mohedano, también conocida como Chayo, es hija de Amador Mohedano y Rosa Benito y en el pasado tuvo mucho poder en la crónica social porque mantuvo una relación con el sobrino de María del Monte. De hecho tienen un hijo en común, pero esta historia de amor no acabó bien y ha generado muchos conflictos en los programas de televisión. Rosa Benito ya no forma parte del circuito mediático de Telecinco, pero sus detractores siguen cargando contra su familia cuando lo consideran oportuno y en esta ocasión le ha tocado a Rosario.

La cantante se ha visto envuelta en un problema que no ha dejado indiferente a nadie. En su momento se registró en la red social OnlyFans y algunos usuarios filtraron un material que Rosario no quería compartir con todo el público. Denunció este atrevimiento y en las últimas horas se ha visto obligada a hacer lo mismo porque se ha dado cuenta de que el material no ha desaparecido. La hija de Amador Mohedano recalca que participar en la difusión de estas imágenes es un delito y no va a tener consideración con sus detractores.

Rosario Mohedano regresa al foco mediático

Rosario ha utilizado su cuenta en X para ponerse en contacto con las autoridades tras darse cuenta de que alguien ha filtrado unas imágenes íntimas. “ATENCIÓN: Se está difundiendo un vídeo privado en esta red social. Denunciado en la Policía y la Guardia Civil. Tengo capturas de todos y todas las que han difundido, comentado y guardado dicho vídeo”, advierte. La artista ha recopilado todas las pruebas posibles para demostrar que está siendo víctima de un movimiento injusto que, según su punto de vista, únicamente busca vulnerar sus derechos.

La expareja de Antonio Tejado lleva mucho tiempo en la crónica social y ha demostrado que sabe perfectamente dónde están los límites. Es cierto que en ocasiones ha participado en programas hablando de su vida privada, pero en un momento dado decidió que no iba a volver a hacerlo. De hecho acusó a los responsables de ‘Sálvame’ de estar detrás de un movimiento irregular. Esta guerra fue la que terminó expulsando a Rosa Benito del famoso programa.

La petición de Rosario Mohedano

Rosario Mohedano ha utilizado su poder social para lanzar una petición a la plataforma donde nació el vídeo que tantos problemas le está dando. Según cuenta, lleva mucho tiempo sufriendo esta situación y considera que debe tomar cartas en el asunto. «Por desgracia podría estar así todo el día. Por favor, pido a la red social que elimine las cuentas que están difundiendo material denunciado en la Policía y la Guardia Civil», ha escrito. Afortunadamente cuenta con el apoyo de muchas personas que, como no podía ser de otra forma, son rivales de Rocío Carrasco.

La cantante ataca de nuevo

‘Mañaneros’, el programa que Jaime Cantizano presenta en las mañanas de TVE, ha mencionado a Rosario para tratar un tema que ha generado muchos conflictos. La cadena pública hizo un homenaje a Rocío Jurado en el que participó su sobrina. Según Rocío Carrasco, ella cobró más que nadie y información ha ido ganando peso. Tanto es así que Chayo se ha visto obligada a ponerse en contacto con un colaborador del programa para dar su versión de los hechos.