Viggo Mortensen y su lado más secreto al descubierto

La industria de Hollywood esconde muchos secretos, pero al final todos terminan saliendo a la luz. En esta noticia vamos a hablar de la cara oculta de Viggo Mortensen, el neoyorquino que se convirtió en una estrella gracias a su talento en la interpretación. A sus 64 años, sigue siendo uno de los actores y directores más reconocidos. Neoyorquino de nacimiento, pasó gran parte de su infancia viviendo en Argentina, país al que continúa teniendo un gran aprecio. Sus orígenes son internacionales, pues tiene ascendencia danesa. Actualmente vive en España. ¿El motivo? Está enamorado de una actriz que trabaja en nuestro país.

A Viggo Mortensen le gusta definirse a sí mismo como “un ciudadano del mundo”, pues le gusta vivir todo tipo de experiencias y conocer muchas culturas. Es un gran aficionado del fútbol y siempre que puede practica deporte, aunque ha habido épocas en las que no ha tenido demasiado tiempo libre. Pero, ¿qué ha hecho para llegar a lo más alto? De todo. Nació en Nueva York, creció al norte de Argentina y pasó su adolescencia en Canadá, pero al final acabó en Dinamarca. Allí trabajó de vendedor de flores y de camionero, pero por suerte el arte llamó a su puerta.

Las declaraciones más sinceras

Viggo Mortensen asegura que nunca ha pisado a nadie para cerrar ningún proyecto, todo lo contrario. De hecho ha ayudado a todo el que se lo ha pedido. Hace dos años dio una entrevista en un medio muy conocido y reflexionó sobre su presencia en Hollywood. Después de estar nominado tres veces a los Premios Oscar, considera que ha llegado el momento de tomar distancia. Por eso se ha instalado en España una temporada.

“Creo que tengo una actitud sana hacia Hollywood. Pero por otra parte, si tuviera una actitud sana de verdad no trabajaría en esa industria en absoluto. Así que supongo que estoy un poco contaminado”, declaró en ‘The Guardian’. Durante a la pandemia del coronavirus también dio una entrevista interesante en este diario.

“Pensar y ser conscientes de que nos podemos infectar, sin saber qué va a pasar, porque la vida es incierta, hasta cierto punto es saludable aceptarlo. Hay que intentar aprovechar al máximo cada día, puede sonar cursi, pero es así”.

Viggo Mortensen vivió un momento peligroso

Uno de los proyectos más destacados de Viggo Mortensen es su colaboración con ‘El Señor de los Anillos’. Según cuentan sus compañeros, pudo haber sido víctima de una explosión. Una de las escenas, el discurso de Aragorn la Puerta Negra de Mordor, fue grabado en el desierto de Nueva Zelanda. ¿El problema? Que para dar mayor veracidad los directores de la película no retiraron las municiones que estaban sin detonar. Antes del rodaje intervino el ejército para explicar qué zona era la segura y cuáles eran las líneas rojas. Sin embargo, Viggo se salió del lugar seguro poniéndose en peligro.

El neoyorquino considera que este empleo le vino grande en algunos aspectos e incluso reconoce que llegó a dudar. No sabía si estaba preparado, pues estaba rodeado de profesionales muy competentes. “Me habían contratado porque pensaban que podía hacerlo, pero dentro de mí no estaba tan seguro”, explicó en ‘The Independent’.