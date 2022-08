La vida más íntima de Ángeles Blanco: su relación con Vicente Vallés, hijos y otros secretos

Ángeles Blanco lleva caminando de la mano de Vicente Vallés más de veinte años, tienen un hijo en común y han construido toda una vida juntos. Coincidieron por primera vez en la redacción de los Informativos Telecinco en 1999 y saltó una chispa que parece que, a día de hoy, la familia mantiene viva. Te contamos más detalles sobre la vida más personal de Ángeles Blanco y su familia.

Ángeles Blanco y su vida en familia

Tanto Ángeles Blanco como Vicente Vallés han intentado mantener su vida privada al margen de la fama que rodea su trabajo. No obstante, en sus últimas apariciones han dado algún detalle sobre el pequeño de la casa. Su hijo tiene 10 años y se llama Daniel y parece que la pareja está encantada con la familia que han formado.

Ella misma comentaba en un photocall que le parecía una gran decisión esperar para ser madre. La pareja tuvo a su hijo años después de empezar la relación y para ella, la maternidad es «lo más maravilloso» que le ha pasado en la vida. Si bien es cierto que la maternidad está llena de retos y que puedes ser complicado compaginarlo con otros proyectos de vida, no obstante, se plantea como un regalo para la familia.

También, comentaba que la adolescencia de su hijo se visualizaba como un reto, más que nada por todo lo que representa la etapa. «La adolescencia impone por lo que te cuentan» aseguraba la periodista, pero parecía convencida de que su hijo iba a tener una adolescencia tranquila, en la medida que eso sea posible.

La pareja se conoció años antes de tener a Daniel, pero parece que han querido quemar etapas antes de lanzarse de pleno a formar una familia. Han formado un gran equipo a nivel familiar, y a nivel profesional, siguen cada uno por su camino. Ella misma confirmaba que era consciente que la fama iba y venía y con ello, las etapas profesionales en la carrera de ambos.

Los proyectos personales de la pareja

«Hace tiempo que no hablamos de audiencias, sabemos que esto es cíclico. Uno tiene buenas rachas, luego el otro» así lo comentaba ella con tranquilidad, asegurando que había muchos factores a tener en cuenta en sus carreras, como las cadenas, los programas, las épocas y sus momentos. No obstante, parece que ambos combinan sus proyectos con la crianza de su hijo, algo que no siempre es fácil, pero que, por lo que parece, ha sido toda una alegría para ellos.

Esta familia de periodistas se mantiene unida, año tras año, siendo una pareja más que consolidada en el panorama televisivo español. Además, parece que la decisión de esperar unos años para ser papás, ha sido una gran opción, pues ahora disfrutan al máximo de su pequeño, después de haber quemado y explotado otras experiencias en el pasado. Ahora quedará ver cómo va creciendo su hijo y como ellos trabajan cada etapa, disfrutando del amor que comparten.