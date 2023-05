La verdad detrás del secreto de ‘El Hormiguero’: la mujer de Pablo Motos fue el centro de todo

En los últimos tiempos no se habla de otra cosa. ‘El Hormiguero’ ha conseguido hacer historia sentando en el plató a una de las parejas más buscadas de la crónica social. Sí, estamos hablando de Enrique Ponce y Ana Soria. El torero y la estudiante de derecho han recibido ofertas de muchos medios, pero solamente han escuchado a Pablo Motos. ¿El motivo? Lo sabemos, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto.

‘El Hormiguero’ no trata temas de corazón, por eso ha resultado tan extraño que el exmarido de Paloma Cuevas se haya convertido en la nueva estrella del programa. ¿Hay algo detrás de todo esto que nadie se atreve a contar?

Laura Llopis es la responsable de todo

¿Cómo ha conseguido Pablo Motos convencer a Ana Soria para que rompiera su silencio? La joven ha reconocido que ha estado sometida a mucha presión. Piensa que la prensa no le ha dado tregua y lo primero que hizo nada más pisar el plató de Antena 3 fue mostrar su descontento. Lo más curioso es que en realidad Pablo no ha tenido nada que ver en esta entrevista. Sí, él también se esforzó para convencer a la pareja, pero la parte jugosa de la negociación la ha llevado Laura Llopis, su mujer y mano derecha.

El medio ‘Trendencias’ asegura que Laura es íntima amiga de Ana Soria, de ahí que la futura abogada haya accedido. Han estado mucho tiempo negociando. Ha sido un proceso largo y tedioso. Daban un paso adelante y dos para atrás porque Ana tenía miedo de la repercusión mediática. Pablo Motos se comprometió a no hacerle ninguna pregunta incómoda y Laura Llopis le dio la confianza que le faltaba para aceptar la oferta.

La mujer de Pablo Motos es la mente pensante

Pablo Motos habla de su mujer siempre que puede porque sabe que juega un papel fundamental en los contenidos de ‘El Hormiguero’. Recordemos que el presentador siempre recibe las mismas críticas. Le acusan de hacer entrevistas poco igualitarias. En ocasiones se atreve a pedirles un beso a sus invitadas y parte del público considera que este comportamiento es sexista. Motos asegura que cuenta con la autorización de Laura, quien sabe mejor que nadie cómo funciona la televisión.

“Mi mujer me dice que las bese, o que les bese. Eso forma parte del show. Durante ese tiempo, me está permitido todo. Ni soy celoso ni mi chica lo es”, comentó hace tiempo. Ahora sabemos que Laura Llopis es la responsable de uno de los últimos éxitos de ‘El Hormiguero’. Ella cerró el contrato con Ana Soria. La joven puso una condición clara: no iba a hablar de Paloma Cuevas ni iba a dar ciertos detalles sobre su relación con Enrique Ponce.

Una bonita historia de amor

Pablo reconoció en una de sus entrevistas que le costó mucho conquistar a Laura Llopis, pero no descansó hasta conseguirlo y hoy tienen una relación muy sincera. “El desprecio más grande que te han hecho en la vida no es nada comparado con lo que ella me hacía a mí. Un día pensé que no podía morirme sin besarla, pero la oportunidad me llegó gracias al frío que hacía en el estudio de radio donde trabajábamos. Ella comentó que hacía mucho frío y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo”.