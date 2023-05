‘El Hormiguero’: Enrique Ponce y Ana Soria se pronuncian sobre su diferencia de edad

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega, con la visita del torero Enrique Ponce y Ana Soria al programa. La pareja acudió para hablar sobre los inicios de su relación sentimental y toda su repercusión mediática que tuvo la noticia de su noviazgo.

La diferencia de edad entre Enrique Ponce y Ana Soria fue uno de los motivos por los que la opinión pública se les echó encima cuando su relación salió a la luz, por lo que el torero y su pareja aprovecharon la visita a El Hormiguero para responder a las críticas.

«Ana tiene una gran fortaleza, porque ha sabido soportar muy bien las injurias y las calumnias de alguna gente que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí», explicó Enrique Ponce sobre su pareja.

«Desde que empezamos nuestra relación la prensa nos ha dado mucha caña y nosotros no hemos querido entrar en nada porque no es nuestro mundo. Hemos querido llevar nuestra relación desde la máxima privacidad posible, pero en el momento en el que yo me enamoro de él, yo también paso a ser alguien conocida, pero sin que la gente sepa cómo soy»

“Es la mujer de la que estoy enamorado locamente”, @EPonceOficial nos presenta a Ana Soria #SoriaPonceEH pic.twitter.com/RhELDQ5vWl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2023

«Los dos hemos aguantado mucho. Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas, que duelen y tenía ganas, solamente, de que la gente viera que soy una chica normal, con sentimientos, y ya está. Que pudieran conocerme basándose en lo que ha salido de mi boca hoy aquí. Y El Hormiguero nos parecía el sitio ideal para ello», explicó Ana Soria.

Pablo Motos aprovechó la visita de la pareja para preguntarles si creían que la diferencia de edad podía ser un obstáculo a la hora de comenzar una relación. Ana Soria, por su parte, aseguró estar cansada del tema: «Para nosotros no es ningún impedimento, pues ya está, que el amor es libre, que cada uno se enamore de quien quiera»

Enrique Ponce expresó que la edad es un número y que lo importante es el ánimo que tenga cada uno. «Si no contáramos desde nacemos los años que tenemos, no sabríamos los años que tenemos, la edad realmente está en el espíritu que uno tenga, en su vitalidad, en su estado de ánimo», sentenció el torero.