Enrique Ponce y Ana Soria se sientan este martes 23 de mayo en el plató de El Hormiguero con todos los focos pendientes sobre ellos. No es para menos pues es la primera entrevista que van a realizar juntos desde que en 2020 se destapara su relación sentimental. Un romance que no ha estado exento de polémica por un doble motivo: el diestro se acababa de separar de su mujer y madre de sus dos hijos, Paloma Cuevas; y la diferencia de 25 años de edad entre los novios.

La flamante pareja de tortolitos se sentará en la mesa de las hormigas más famosas de la televisión. Allí asistirán a una entrevista por parte de Pablo Motos, quien buscará sacarle algún titular con la pericia de buen comunicador que ha demostrado en más de una ocasión.

En un primer momento ha sorprendido bastante el hecho de conocer que Ana Soria y Enrique Ponce se iban a sentar juntos en un plató de televisión. En este aspecto es clave destacar la fuerte relación de amistad que une al torero de Chiva con el presentador de Requena. Ambos son paisanos además de grandes amigos y Pablo Motos ha tratado de convencerle durante un largo periodo de tiempo.

Algunas informaciones apuntaban a que Ana Soria se podría haber mostrado muy reticente a participar en este formato en televisión y encima en horario de plena audiencia. Look ha investigado al respecto y puede asegurar, mediante una fuente muy cercana al programa, que durante la negociación -por extensa que fuera-«no ha habido ningún problema». Y no solo eso, sino que Pablo Motos va a tener libertad para hacerle las preguntas que considere oportuno. Otra cosa será si el conductor del espacio televisivo decide no preguntarle por aspectos pertenecientes a su pasado, con el nombre de Paloma Cuevas pululando en la mente de todos.

Entre los asuntos que hay encima de la mesa se encuentran las fortísimas críticas que Enrique Ponce y Ana Soria han recibido a razón de su diferencia de edad. Ellos han respondido mostrándose unidos y aumentando sus proyectos de vida juntos. Por ejemplo, comprarse una casa por la que han pagado un millón de euros, en una de las zonas más lujosas de Almería, localidad natal de la joven. Allí disfrutan de la rutina con el deporte y la alta mar como protagonistas.

Sobre las críticas sí que rompieron su silencio hace meses: «He estado dos años aguantando demasiadas cosas y llega el momento que cualquier persona se cansaría, sobre todo cuando son ofensas hacia mi persona», se sinceró Ana, para a continuación confesar que la edad era solo un número. «Quiero a Enrique más que a mi vida», sentenció. Por su parte, el torero también declaró públicamente lo que sentía hacia su novia, que podría convertirse en los próximos meses en su mujer: «Quiero pasar el resto de mi vida con ella».

He ahí otro tema: la sombra de la boda, que lleva años planeando por su lado, pero todavía parecen no haber dado el paso definitivo para comprometerse.

Enrique Ponce también podrá hablar de sus intenciones de cara a una posible vuelta al ruedo. Son varios meses coqueteando con esta posibilidad, pero aún no se ha hecho efectiva. Es bastante posible que el matador pueda hacer algún anuncio en el programa de Pablo Motos.