Enrique Ponce (51) y Ana Soria (24) se conocieron a través de Instagram, cuando la veinteañera y aficionada a los toros, expresó su admiración al diestro, entonces todavía casado con Paloma Cuevas (50), y comenzó a dar like a sus fotos, en 2018. No obstante, no fue hasta el verano de 2020, cuando ambos confirmaron su romance primero con unas declaraciones en exclusiva para la revista Semana y, después, con una imagen de los dos en actitud cómplice y cariñosa, en sus respectivos perfiles en la ya citada red social, y con varios viajes a México o Estados Unidos, entre otros destinos. «El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)», reza el texto que acompañó a la instantánea.

Desde entonces, la pareja ha hecho frente a numerosas especulaciones sobre su noviazgo y demostrado en más de una, dos y hasta tres ocasiones, que lo suyo va en serio. Tanto, que están a punto de celebrar tres años juntos y ya han sido varias las veces que los medios de comunicación se han hecho eco de posibles campanas de boda, aunque no para este 2023. «Me descartan que 2023 pueda ser el año de la boda con Ana o el de un posible bebé. No porque no quieran sino porque ella es joven y quiere esperar a que termine sus estudios», expresó la periodista Sandra Aladro en El Programa de Ana Rosa el pasado mes de diciembre. «Que se casen entonces cuando ya sean mayores. Ella en el geriátrico y él en silla de ruedas. Me estoy volviendo loca», señaló Bibiana Fernández (69), por su parte.

Sea como fuere, lo cierto es que tanto Ponce como su novia, se han caracterizado por el hermetismo y un preferible segundo plano mediático. Algo que podría cambiar en cuestión de días. Pues esta misma semana, ambos se han dejado ver públicamente disfrutando de una velada en Madrid, en compañía de Pablo Motos (57) y su mujer, Laura Llopis; lo que podría significar una inminente aparición del torero y la estudiante de derecho en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que el valenciano presenta desde 2006.

Tal y como publica Libertad Digital, esto podría ocurrir el próximo 23 de mayo y, sin duda alguna, sería una de las entrevistas más vistas de la temporada del formato de Siete y acción, dado que se sería la primera vez que la pareja entre a formar parte directa de la programación de la parrilla televisiva. «Se van a sentar en directo, todavía están cerrando los temas a tratar. Es la primera vez que les vamos a ver juntos y hablando de su relación», aseguran.

De no tener nada que ver con El Hormiguero, varios medios apuntan incluso a una posible participación de uno u otro en la próxima temporada de El Desafío, para la que se ha confirmado la presencia de rostros tan conocidos como Chenoa, Mónica Cruz, Pablo Castellano, Mario Vaquerizo, la influencer, Marta Díaz o Mar Flores, quien abrió la veda en un concurso televisivo hace dos años cuando, bajo el disfraz de Flamenco, cautivó a cientos de espectadores en la segunda edición de Mask Singer.