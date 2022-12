Pese a que Enrique Ponce siempre ha querido mantener su vida privada en la más estricta intimidad, cada cierto tiempo su nombre vuelve a sonar con fuerza en la crónica social. Desde que saliera a la luz su historia de amor con Ana Soria -muy criticada por la diferencia de edad- cada uno de sus movimientos han sido mirados con lupa. Y ahora que se ha estrenado en la música con un disco nuevo no iba a ser menos.

Según adelantaba Socialité, el torero ha apostado por la industria musical creando un nuevo disco que no ha estado exento de polémica. Y es que, aunque no ha visto la luz públicamente, el entorno del torero ha asegurado al espacio televisivo que muchas de sus canciones irían dedicadas a su ex pareja, Paloma Cuevas. “Yo también sigo esperando si te esperas. Deja que pase y te enamore. No voy a darme por vencido, no me des la espalda, espera. El corazón tiene memoria y se acelera”, ha sido una de las estrofas más señaladas de la canción Espera.

Tal y como ha trascendido, el diestro habría empezado a crear este proyecto en mayo de 2019, momento en el que todavía estaba escribiendo su historia de amor con Cuevas. Pero no queda ahí, sino que su círculo más cercano ha desvelado al programa de Telecinco que ese mismo verano él ya estaría conociendo a su actual pareja, Ana Soria, aunque su noviazgo viese la luz un año después.

No obstante, unas horas después, Saúl Ortiz ha comunicado en Fiesta que las dedicatorias hacia Paloma Cuevas serían una invención, puesto que ha podido ponerse en contacto con el torero, quien ha desmentido por completo esta información. “He tenido la suerte de hablar con Enrique Ponce y me ha negado esta información. Me ha dicho que en absoluto es cierto que haya grabado un disco con canciones o mensajes dedicados a Paloma Cuevas. En su día grabó un disco que está terminado, pero que ninguna de las canciones tiene ningún mensaje para Paloma”, ha comenzado relatando el colaborador.

Frente a una Emma García perpleja, Saúl ha subrayado que el disco musical está terminado desde hace tiempo, sin embargo, Enrique Ponce habría tomado la decisión de no publicarlo “para evitar estas especulaciones”. Y es que, tal y como le ha comentado al colaborador, el torero se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos sentimentales, creando su propia historia de amor junto a Ana Soria, la que se ha convertido ya en su perfecta compañera de vida, y sin pensar en su anterior relación. “Está feliz y me ha dicho textualmente: ‘Ya está bien de mentir, no es cierto, que me dejen vivir’”, ha zanjado Saúl.

Desde hace tiempo, el torero ha intentando llevar en todo momento un perfil discreto, llegando incluso a cerrarse las redes sociales -decisión que también siguió Ana Soria- en un intento de alejarse del foco mediático y poder vivir su romance sin estar en el punto de mira. Sin embargo, siempre sale alguien que intenta intoxicar esta relación, vertiendo informaciones que acaban siendo falsas y, por ende, desmentidas por el principal afectado. “Él aceptó hacer este disco, pero es tanto el mido que tiene a que los demás le hagan daño que no quiere sacarlo”, ha finalizado Saúl. Y es que, el único propósito del torero para este 2023 es poder vivir su romance en la más absoluta intimidad, siendo uno de los rumores que con más fuerza ha sonado el de sellar su amor en el altar.