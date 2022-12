Día especial para Enrique Ponce porque sopla las velas de su 51º cumpleaños. Un nuevo aniversario que le llega en un momento maduro de su vida en el que apenas le falta de nada. A su lado estará Ana Soria para celebrarlo como se merece. La pareja está a punto de cumplir tres años junta, tiempo en el que han tenido que afanarse en demostrar al mundo que estaba equivocado y que ambos apuestan fuerte por su amor pese a la amplia diferencia de edad entre ellos. Y capear polémicas como si de un pesado miura se tratase, aunque en este arte el de Chiva tiene un poso importante.

Al maestro se le plantea una encrucijada por partida doble de aquí a los próximos meses. Una dupla de dilemas que le obligará a tomar decisiones, eso a lo que todo ser humano ha tenido pánico en algún momento de su vida. La primera tiene que ver con su pareja. Desde hace varios meses que Ana y Enrique disfrutan de su relación sentimental ajenos al ruido que ésta ha generado. Se mudaron a un coqueto piso de Almería, localidad natal de la futura abogada y donde el valenciano se siente completamente adaptado.

Pero en el horizonte se vislumbra ya el nuevo paso que podrían dar. Y ese no es otro que su boda. Las campanas redoblan desde el pasado verano. Primero se apuntó como finales de 2022 la posible fecha para su esperando enlace. Después se habló del próximo 2023. Ni una cosa ni la otra. Fue la periodista Sandra Aladro, quien, en El programa de Ana Rosa, desveló toda la verdad al respecto: «Me descartan que 2023 pueda ser el año de la boda con Ana o el de un posible bebé. No porque no quieran sino porque ella es joven y quiere esperar a que termine sus estudios».

No habrá sí quiero el año que viene por más que se haya hablado con fuerza de ello. De hecho, hay quien no entiende cómo Enrique Ponce está esperando tanto: «Que se casen entonces cuando ya sean mayores. Ella en el geriátrico y él en silla de ruedas. Me estoy volviendo loca», comentó Bibiana Fernández. La decisión está en la cabeza del diestro y habrá que ver si cumple lo que tiene previsto o toma una decisión diferente respecto a unir su camino con el de Ana Soria para siempre.

Enrique Ponce, ante su otra gran decisión

El futuro junto a su novia no es lo único que tiene en su pensamiento el de Chiva. También valora la posibilidad de ponerse de nuevo el traje de luces. Ha recibido una propuesta para volver a torear. Sería en junio del 2023, en la plaza francesa de Istres. Por el momento, es solo eso, pero todo apunta a que no resistirá la tentación de regresar al ruedo, aunque será de manera puntual: «Su entorno más cercano profesional, mentimos si decimos que sí o que no porque no está firmado, pero se lo plantea. No sería una vuelta a los ruedos con una temporada al uso de muchas corridas, sino volver en el año que viene, si es que finalmente toma la decisión, haciendo tres o cuatro cosas especiales y poco más», contó Sandra Aladro, siempre bien informada en aspectos relacionados con el torero.

Hay que recordar que Ponce no torea desde que en la tarde del 29 de junio de 2021, en León, se cortara la coleta. Una disertación que podría tener su continuidad en los próximos meses. No obstante, él ha jugado al despiste en sus últimas comparecencias: «No pienso volver a torear», decía rotundo, para luego matizar sus palabras y dejar la puerta abierta: «No digo que no vaya a volver, pero ahora mismo no me veo (…) no me he retirado ni dije adiós, ni descarto volver pero…». Volverá.