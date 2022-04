Enrique Ponce y Ana Soria dan un paso adelante en su relación. Según ha confirmado el portal Vanitatis, el torero y la joven han hecho una importante inversión inmobiliaria. La pareja no solo ha creado una sociedad limitada en la que ambos son administradores solidarios al 50%, Kranevitte’s 22, sino que además, Ana y Enrique ya han hecho su primera inversión.

La sociedad se dedica a la promoción, construcción, venta y arrendamiento de edificios, locales y viviendas, así como la tenencia, adquisición, compraventa de fincas rústicas y urbanas, su parcelación y urbanización, arrendamiento no financiero, explotación y alquiler de bienes inmuebles y la dieron de alta a principios de enero, con el capital mínimo legal establecido para este tipo de operaciones, 3000 euros. A esto hay que añadir que el domicilio fiscal se encuentra en la oficina del padre de Ana Soria.

La primera inversión que ha hecho la pareja es la compra de una parcela edificable de 800 metros cuadrados en la urbanización El Toyo,una de las más exclusivas de Almería, cerca de la playa y a apenas unos kilómetros de la ciudad. Esta parcela tiene todos los permisos para que pueda utilizarse para fines residenciales, con una edificabilidad de algo más de 230 metros cuadrados.

Aunque no se ha hecho público el importe que ha pagado la pareja, lo cierto es que podría estar en torno a los 260.000 euros, según el precio de mercado. No se sabe si la intención de Enrique Ponce y Ana Soria es hacer de esta parcela su residencia en común o si se tratará solo de una inversión. No hay que olvidar que, hasta la fecha, la pareja ha estado viviendo de alquiler, primero en un ático y ahora en un casa unifamiliar, más grande, con más comodidades y casi el doble del importe de alquiler que su primer ‘nidito’.

Esta inversión coincide con la noticia que han publicado las revistas sobre la venta por parte de Ponce de una parte de su finca, que le habría reportado ingresos extra por un importe cercano a un millón de euros. El torero parece que ha optado por vender partes de la finca por separado, ya que venderla entera era complicado.

En los últimos tiempos, la pareja ha sido muy discreta con sus movimientos. De hecho, hace un año, Ana Soria cerró sus redes sociales y la exposición pública de ambos ha sido muy discreta. Hasta hace unos días que la revista Semana publicaba unas imágenes de la pareja paseando junta, lo que ya despejaba los rumores de una ruptura o distanciamiento entre ambos. Una situación que, gracias a este nuevo paso, ha quedado totalmente descartada.

El propio Ponce dejó claro que no hay ninguna crisis en la pareja. Lo hizo a través de Carlota Corredera: «es todo mentira una vez más, y no es la primera vez. No podemos vivir así con cada cosa que dicen de nosotros. Tener que aguantar siempre todas esas mentiras cansa. Estamos bien, estamos juntos, estamos viviendo nuestra vida», dijo. Por su parte, Ana Soria también comentó a un reportero de Viva la vida que entre ellos no había problemas.