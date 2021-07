Apenas ha dado tiempo de asimilar que Enrique Ponce deja los toros cuando una nueva información vuelve a ponerle en primera línea. Look ha podido saber en exclusiva que esta delicada decisión responde al nombre y apellidos de Ana Soria. Algo se ha roto entre la pareja justo cuando empezaban su segundo verano juntos hasta el punto de que ha condicionado el más inminente futuro profesional del valenciano.

Este digital informaba en primicia del anuncio más difícil de Enrique Ponce: «A quienes durante más de 3 décadas me han acompañado:

Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido». Esas fueron las líneas elegidas por el torero para anunciar su adiós.

La pasada semana fue frenética para Ponce. De salir por la puerta grande en la plaza de toros de León a no comparecer en la de Burgos porque horas antes había comunicado su retirada con toda la cuadrilla ya en el hotel para acudir al festejo. Cuando los maestros taurinos torean dos días seguidos, acostumbran a marcharse al segundo destino una vez finalizada la faena en el primero. Eso hizo Enrique y su equipo. Hicieron noche, amanecieron y comieron en Burgos. Las habitaciones del hotel estaban reservadas y el empresario le esperaba, pero él tenía otros planes. Dos eventos y una tajante determinación; un lapso de tiempo en el que surge alguna diferencia entre ellos que Ana Soria considera insalvable para continuar junto al de Chiva. La futura abogada opta por romper su relación sentimental.

Del otro lado queda el exmarido de Paloma Cuevas. Quizás algo abatido y abrumado por este importante cambio en su vida personal, decide tirar por la calle de en medio y llevar a cabo una importante novedad para él: cortarse la coleta. Dos son los escenarios que el diestro maneja a la hora de echarse a un lado. Dejar el toreo podría ser su última oportunidad de recuperar a Ana Soria. Sin embargo, tampoco habría que descartar que simplemente no se encontrarse con fuerzas ni ánimo de enfrentarse a los morlacos tras una ruptura que puede no ser definitiva pero que en el momento de retirarse era firme.

Antes de su faena en León, Enrique Ponce había obtenido un más que aceptable resultado en Castellón. Allí cortó una oreja a la corrida de García-Jiménez y después del festejo se fue a celebrarlo junto a la que hasta hace pocas horas era su novia, Ana Soria al restaurante Eleazar de la capital de La Plana, próximo del hotel de la cadena NH donde se vistió. La andaluza se había convertido en su talismán particular y era habitual verla en el graderío apoyando a su pareja.

La última vez que les vimos juntos fue el pasado 29 de mayo en Navalcarnero. Allí tuvo lugar una corrida en la que participó el torero, pero lo más llamativo no estuvo dentro de la plaza sino fuera. Enrique Ponce le presentó a su novia a Ramón García y Patricia Cerezo, unos de los mejores amigos que siempre han tenido el valenciano y su exmujer, Paloma Cuevas. Los cuatro compartieron una comida en la localidad madrileña.

Queda tiempo por delante para ver si ambos son capaces de reconducir su romance. Una historia de amor que se ha escrito a golpe de declaraciones y gestos de amor públicos, muchos de ellos en las redes sociales, durante los últimos doce meses. Esa ha sido la gran diferencia entre su idilio con Ana Soria y su extinto matrimonio con Paloma Cuevas, donde primaba el hermetismo. No obstante, sorprendió sobremanera cuando él borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Ella fue más lejos y cerró su perfil. Pero a Enrique Ponce le ha costado el toreo y su actividad en la red.