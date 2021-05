Ana Soria se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. La joven que mantiene una relación sentimental con Enrique Ponce desde hace cerca de un año, siempre ha procurado mantenerse en un segundo plano, ya que el torero se encuentra en pleno proceso de divorcio con Paloma Cuevas, la madre de sus hijos. Desde que salió a la luz la relación han sido varios los rumores sobre una posible ruptura. Sin embargo, tanto Ponce como Soria han acallado todo tipo de comentarios dando nuevos pasos en su relación. Primero se fueron a vivir juntos a un lujoso ático con vistas al mar -ubicado en Almería- y, después adoptaron una mascota. Un perrito de raza beagle al que han llamado Ney. Además, siempre han tenido muestras de cariño a través de las redes sociales hasta que hace unos días el diestro tomó una importante decisión y eliminó su perfil de Instgram. Ahora, Ana Soria se ha dejado ver por las calles de Madrid.

La estudiante de derecho se ha desplazado hasta la capital para ver torear a su pareja, lo que confirma que su noviazgo va viento en popa. De camino a la plaza de toros de Navalcarnero que es donde tendrá lugar el evento, Ana Soria ha respondido a los periodistas que aguardaban su llegada. “Estoy bien, gracias”, ha respondido a la agencia Gtres. Ante la pregunta de cómo se encuentran en estos momentos, la pareja de Enrique ha contestado amablemente que “muy bien”. De esta manera, ha dejado claro que su relación no atraviesa ninguna crisis. En cuanto a su ausencia pública ha confesado que ha estado de “exámenes”, pero que ya le queda poco para terminar.

En relación a su futuro laboral, Soria ha explicado que por el momento no sabe dónde realizará las prácticas, si en Madrid o en su lugar de residencia, Almería. “No se sabe todavía”, ha dicho. Después, sobre la desaparición del maestro en la Red, ha preferido guardar silencio, haciendo una vez más gala de su discrección. Para la ocasión, ha apostado por un vestido midi de manga corta en color blanco con un estampado con figuras negras. En cuanto al calzado, se ha decantado por unas alpargatas de rafia. Por último, como complementos, unas gafas de sol con un diseñode ojo de gato y por supuesto, la reglamentaria mascarilla.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas: días para su reencuentro

Tan solo quedan unos días -ya que por el momento no ha transcendido la fecha oficial-, para que Enrique Ponce y Paloma Cuevas compartan el mismo espacio. Pese a la relación cordial que mantienen, tendrán que reunirse con motivo de la Primera Comunión de si hija Bianca. Celebración que se realizará en la más estricta intimidad debido a las restricciones sanitarias marcadas por la Covid-19. No obstante, Cuevas ha desvelado un pequeño y sutil detalle sobre el vestido que lucirá la pequeña. Rosa Clará será la firma encargada del diseño de la hija del torero. Un modelo clásico con delicados bordados y encajes. Además, como era de esperar, Ana Soria no acudirá a la reunión familiar, tal y como han afirmado varios periodistas de Telecinco. La futura abogada no asistirá la celebración para no generar ningún tipo de polémica y así, la protagonista de ese día disfrutará de una jornada rodeada de su entorno más cercano.