Malas noticias para Ana Soria tras la última ‘peripecia’ que la llevó a comisaría tras ser cazada conduciendo sin carnet. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha impuesto el pago de una multa de 1.440 euros a la joven almeriense por este hecho tras la celebración de un juicio rápido el pasado 1 de febrero donde se acordó la pena de multa solicitada por el fiscal. «Conducía sin carnet y la condena es por un delito contra la seguridad del tráfico», han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Pero además de la sanción económica, la pareja de Enrique Ponce tendrá antecedentes penales durante al menos dos años, siempre que no cometa otro delito. Una condena nada beneficiosa para esta estudiante de Derecho que tiene previsto hacer prácticas como pasante en el despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, gran amigo de la familia.

Los hechos tuvieron lugar hace unos días cuando Ana viajaba en el coche acompañada de Ponce. Ella era quien conducía a pesar de carecer de carnet. En el trayecto de Aguadulce a Almería avistaron un control policial -establecido a causa de las restricciones de movilidad por la COVID-19-, pero antes de llegar a su altura, en concreto en la rotonda de Pescadería en Almería capital, decidieron cambiar de asiento para que que pareciera que el diestro valenciano era quien estaba al volante. A pesar de esto, la Guardia Civil se percató de que la joven quien conducía el vehículo y, al pedir la documentación correspondiente, comprobaron que Ana Soria no tiene permiso de conducir. En ese momento, y según fuentes oficiales citadas por EFE, se alertó a la Policía Local para que efectuase el atestado.

Aunque la condena es firme, la almeriense desmiente lo ocurrido. El martes el programa ‘Sálvame’ se ponía en contacto con ella para preguntarle sobre la información publicada y su respuesta fue rotunda: «No, no es verdad. No sé qué más decirte. Muchas veces se inventan todo y yo ya no entro en esas cosas (…) No sé qué te habrán contado, pero vaya, que en cualquier caso no sé de qué me hablas». Pero además se justificaba explicando que, en el momento de los hechos, estaban paseando al perro «y no hemos cogido ningún coche. Así que es algo improbable».

Pero fuentes de la Fiscalía han señalado que Ana mostró su conformidad en el juicio rápido, después de que el fiscal redujese su petición inicial de condena en un tercio. Algo que se contempla, precisamente, en los casos en los que el acusado reconoce los hechos que se le imputan.

En el ojo del huracán

Fue el pasado mes de julio cuando Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaban su separación después de más de 20 años de relación. Una noticia que cogió a todos por sorpresa ya que, hasta ese momento eran considerados uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama nacional. Desde que se conoció su ruptura matrimonial la actitud del torero de Chiva dio un cambio radical, especialmente desde que se conoció que había otra mujer ocupando su corazón.

Solo unos días después, Ponce aparecía con su nueva pareja disfrutando de unos días de verano en Almería, la tierra natal de su nueva acompañante. Una estudiante de Derecho de 20 años más joven que él con el que estaba ilusionado. Fueron sus respectivas redes sociales las que hicieron las veces de ventanas a través de las que gritar su amor a los cuatro vientos. Enamorados, felices, y dejando claro que las críticas y los comentarios no tenían cabida en su historia de amor. Mientras tanto Paloma Cuevas ha continuado con la discreción que siempre le ha caracterizado y mientras espera que Ponce firme, de una vez por todas, los papeles del divorcio.