El pasado verano Ana Soria y Enroque Ponce se convertían en una de las parejas más buscadas de la crónica social de nuestro país. Pese a los rumores que se han ido diciendo sobre su relación y una posible ruptura han demostrado que su amor está a prueba de bombas. Además, han dado un paso más en su relación y desde hace unos meses viven juntos con su mascota Ney -un perrito de raza beagle- en un lujoso y exclusivo ático con vistas al mar en Almería (Andalucía). Se trata de un perrito llamado Ney. Cada vez que han hecho una aparición pública no han dudado en mostrar su amor, además a través de sus correspondientes perfiles de Instagram se han podido ver las continuas muestras de cariño que se han dedicado. Sin embargo, el torero ha tomado la determinación de eliminar la cuenta de la citada red social, tal y como adelantó Marina Esnal en el programa de Castilla-La Mancha ‘Estando contigo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7)

De esta manera, todos los mensajes que ha estado enviando a Ana Soria ya forman parte del pasado, aunque siempre cabe la posibilidad de que el diestro vuelva a la Red. Desde que ‘Semana’ publicó su separación de Paloma Cuevas, la joven se colocó en el ojo del huracán, aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano en todo lo relacionado con el divorcio de su actual pareja.

Este hecho ha ocurrido a tan solo unos días antes de que Enrique Ponce se reencuentre con su expareja, pues su hija Bianca hará la Primer Comunión. Celebración de la que no han transcendido más datos, aunque estará marcada por las restricciones sanitarias causadas por el coronavirus. Sin embargo, Cuevas ha revelado un pequeño detalle sobre el vestido que lucirá la pequeña. Será la firma Rosa Clará quien esté tras el diseño de la hija del diestro. Para la especial ocasión lucirá un modelo clásico con delicados bordados y encajes. Como era de esperar, la presencia de Ana Soria ha generado cierto revuelo, pero tal y como afirman varios periodistas de Telecinco, la estudiante de Derecho no acudirá al evento con el fin de no generar más polémicas y que así, la pequeña disfrute de ese día tan especial rodeada de su entorno más cercano.

La última dedicatoria de Ana Soria

Fue el pasado 8 de diciembre de 2020 cuando Ana Soria dedicó un especial post a Enrique Ponce a través de su cuenta de Instagram. La joven publicó una tierna fotografía en la que aparecen dándose un beso en un enclave de ensueño con vistas al mar durante una de sus escapadas de verano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dedicatoria que escribió. “Felicidades mi vida. Solo me importa que tú sepas lo que te quiero”, dijo acallando así todo tipo de rumores sobre una posible crisis en la pareja.