Ana Soria ha compartido su imagen más romántica después de que decidiera cerrar su perfil de Instagram. Plataforma en la que iba compartiendo algunos de los momentos que vivía junto a su pareja, Enrique Ponce. Ha pasado algo más de un año desde que la almeriense tomara esa drástica decisión, pero este martes 19 de julio ha regresado por todo lo alto a las redes sociales. Lo ha hecho compartiendo en su cuenta, en la que reúne ya 125 followers, dos fotografías.

En la principal aparece ella posando ante el objetivo de la cámara con un vestido básico en color blanco sin mangas y un bolso con abalorios de colores. Sin embargo, la que ha llamado más la atención ha sido la segunda, ya que en ella aparece el torero. Ambos muestran su lado más cariñoso en una instantánea en la que aparecen de lo más acaramelas. Como telón de fondo, y tal y como se puede apreciar en la imagen el enclave escogido es la parte descubierta de una casa en la que hay una piscina de madera.

Eso no es todo, porque también a través de los stories ha compartido un breve clip en el que aparece junto a Ponce nadando en el mar y dándose un romántico beso mientras les graban.

Como era de esperar, dicha publicación no ha tardado en llenarse de numerosos comentarios por parte de los internautas, ya que, por ahora, Ana Soria mantiene pública la cuenta en la que tan solo tiene una publicación. “El amor más puro y sincero, ejemplo de querer de verdad”, ha escrito un usuario.

Fue en el mes de junio de 2021 cuando la pareja tomó la drástica decisión de desaparecer del universo 2.0, con el objetivo de vivir su romance alejados del foco mediático, ya que cada movimiento que hacían significaba que se convertirían en los grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país.

Durante la etapa anterior, en la que ambos estuvieron activos en Instagram se dedicaron numerosos mensajes de amor, dejando claro que su noviazgo estaba a prueba de bombas. Por su parte, Soria utilizó el tema de Aquí me tienes, de Arrebato y Antonio José para declararse al diestro. “Aquí me tienes besando tus heridas tan tuyas como mías porque a mí también me duelen”, se pudo escuchar en el tema. De cualquiera de las maneras, este nuevo paso al frente de Ana Soria demuestra que su relación con Enrique Ponce está más que consolidada y que, ahora que las aguas están más calmadaso ha decidido retomar su rutina y volver a las redes sociales para así declarar sus sentimientos a los cuatro vientos sin que nada más importe que lo que sienten el uno por el otro.