Este es el precio que Enrique Ponce pide a los interesados en celebrar su boda en su finca Cetrina

Enrique Ponce vuelve a acaparar titulares, aunque en esta ocasión, el motivo nada tiene que ver con su vida amorosa. A punto de celebrar su segundo aniversario juntos, el diestro y Ana Soria continúan completamente alejados de la vida mediática mientras disfrutan de su día a día en Almería. No obstante, un último e inesperado movimiento del torero le habría situado en el ojo del huracán de nuevo.

Al parecer, el ex de Paloma Cuevas estaría haciendo frente a un problema económico por la que se habría visto envuelto en una difícil y “desesperada” situación, según apuntó Viva la vida el pasado sábado día 19. En un intento por mermar su crisis, Ponce habría decidido alquilar una de sus joyas más preciadas: su finca Cetrina, un espacio que durante años ha cuidado al detalle y que, a día de hoy, serviría para celebrar bodas. Gracias a sus 900 hectáreas de terreno, este enclave se convertiría en uno de los espacios más atractivos para todo aquel que quiera celebrar un día especial en un entorno natural. Una manera de explotar un lugar que Enrique tenía en un segundo plano y que ahora aprovecharán otras personas.

Según desvelaron los colaboradores del programa de los fines de semana de Telecinco, ya existe un anuncio oficial para la celebración de bodas y eventos de ese calibre en Cetrina. El precio establecido estaría en torno a 5.000 euros al día y Ponce ha sabido anunciarlo a la perfección con un eslogan muy llamativo: “Si siempre soñasteis con una boda en plena naturaleza, Cetrina es la ubicación perfecta para llevarla a cabo”. No obstante, cabe destacar que el de Chiva no habría puesto al alcance del público la finca en su totalidad, algo que confirmó la empresa que la alquila para Viva la vida: “Tenemos amplias zonas verdes, con zonas ajardinadas y piscina. La finca es espectacular. Tenemos un salón por si tuviésemos mal tiempo, un salón cerrado. Dentro del precio del alquiler, incluimos un loft para que pasen los novios la noche. Además, tenemos cuatro habitaciones dobles para los invitados”, aclararon.

Para tomar esta decisión, probablemente el torero haya tenido que contactar con los demás titulares de la finca. Aunque el 42,5% de ésta le pertenece a él, Cetrina S.L cuenta con un 55,5% y otros “inversores privados” con un 2%, por lo que es probable que todos ellos hayan estado de acuerdo en dar una segunda vida al espacio. Por su parte, el experto Eduardo Bolinches dio una opinión económica que no posiciona en muy buen lugar la situación de Enrique: “Desde el punto de vista patrimonial, su situación es de quiebra técnica. Desde el 2017 acumula más pérdidas que patrimonio. Hasta el punto de que, cerrando todo, vendiendo todo, se generaría un agujero de 850.000 euros”, sentenciaba, dejando entrever que Ponce no está atravesando su mejor momento en lo que al ámbito monetario se refiere. Pero las explicaciones del analista no quedaron ahí, y quiso poner en situación a la audiencia sobre las soluciones que estaba llevando a cabo el diestro para remediar su crisis: “Ponce está acudiendo a la financiación de otras empresas del grupo. Tiene más de una empresa, por lo que llama la atención que las deudas por empresas del grupo asciendan a 5,5 millones de euros”. Y es que, la empresa de Enrique habría tenido saldos negativos en sus últimos cinco ejercicios, llegando a acumular “pérdidas cercanas a 120.000 euros”.