Maxi Iglesias se ha convertido en el hombre del momento. Desde hace unas semanas, se ha puesto en duda su soltería presuntamente por culpa de una mujer: Eva Soriano. Al parecer, la humorista podría haber conquistado el corazón del actor, aunque ellos mismos se han encargado de desviar el tema frente a los medios de comunicación. Un encuentro cariñoso en una discoteca madrileña podría ser clave para confirmar esta nueva historia de amor pero, por si fuera poco, ha tomado cartas en el asunto Stephanie Cayo, la ex del intérprete de Física o Química, lanzando un dardo envenenado que no ha pasado desapercibido para los usuarios de la red.

La italiana, cuando la infidelidad comenzó a llamar a su puerta, quiso alejarse del escándalo y enfocarse en sus proyectos, dejando de seguir en Instagram al que un día fue el hombre de su vida. Tal y como apuntaron algunos medios, la peruana estaría muy enfadada con Maxi Iglesias por cómo ha gestionado su ruptura y quiso desvincularse del escándalo con un mensaje claro: «Me gustaría ser excluida de este tema». Pero nada más lejos de la realidad. La intérprete de la telenovela juvenil Besos robados fue un paso más allá, sentenciando a la que podría ser la nueva ilusión de su ex novio.

Hay que remontarse unos meses atrás, cuando la presentadora de Movistar+ compartió un post en el que reflexionaba acerca de las infidelidades partiendo de la ruptura de Shakira y Piqué y la posterior relación del futbolista con Clara Chía. «¿Por qué la gente está siendo tan infiel?», decía entonces. Un movimiento en el universo 2.0 al que nadie le dio importancia. Nadie menos una persona: Stephanie. La peruana, sin pelos en la lengua, le contestó: «Mujer, me sorprende que te lo preguntes tú…». Zasca. Unas palabras con las que confirman, si no los rumores, sí el mal rollo existente entre las mujeres que rodean (o han rodeado) la vida del actor.

¿Algo más que amistad?

Por su parte, Maxi Iglesias y Eva Soriano mantienen su follow en la red, se han dado like a varias imágenes y han coincidido en diferentes platós de televisión. La amistad que comparten no es ningún secreto, aunque ahora se está barajando la posibilidad de que el roce haya hecho el cariño. Sea como fuere, parece que no tienen intención de confirmar el secreto a voces a los medios de comunicación.

En medio del escándalo, el actor sí que se ha querido pronunciar. Y lo ha hecho a través de una fotografía promocionando la nueva temporada de Valeria que se estrena en Netflix: «Aprovecho que estoy por aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad». Sin entrar en detalles, Maxi se ha desentendido de todo lo que puedan decir de él. Mientras tanto, la humorista ha dejado bien claro que no se piensa pronunciar acerca de nada de lo que ataña a su vida más personal.