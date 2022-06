‘El Hormiguero’: Pablo Motos recuerda su mayor metedura de pata con un seguidor

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Tras comenzar la semana con la visita del chef Dani García, el programa recibió este martes 28 de junio a Jon Plazaola y Agustín Jiménez en plató. Los actores acudieron para charlar con Pablo Motos sobre Un Oscar para Óscar, su obra de teatro.

Un Oscar para Óscar se podrá disfrutar en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta finales del mes de julio. Se trata de una comedia que rinde homenaje a Miguel Mihura y su icónica Tres sombreros de copa, en la que Jon Plazaola y Agustín Jiménez comparten protagonismo con Rebeca Sala y Mara Guil.

«La obra va de un director de cine que se va a Hollywood porque ha sido nominado a los Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje y lo hace acompañado por dos ministros, una ministra de Hacienda que es Mara Guil y un ministro de Cultura que es Agustín Jiménez», comentó Jon Plazaola sobre la obra.

Durante la entrevista, Pablo Motos aprovechó la complicidad que tenía con los invitados para recordar algunas anécdotas que comentaron antes de salir al plató. Agustín Jiménez fue el primero en sincerarse, recordando un mal rato que pasó con un fan.

«Un hombre pelirrojo y con barba que era igual que Vincent van Gogh me pidió que nos hiciéramos una foto y yo le hice la broma en plan: ‘Bueno, cuidado no te corten una oreja’. Entonces, la mujer que estaba a su lado me dijo: ‘Hombre, es que estuvo malito, tuvo un cáncer de piel y le cortaron un trozo’. Cuando se giró el hombre y vi que le faltaba… ¿Cuántas posibilidades hay de que una persona que se parezca a Van Gogh le hayan amputado un trozo de oreja? Claro, yo me quedé muy cortado. No sabía dónde meterme, qué mal rato», relató el actor.

Pablo Motos también recordó un momento parecido que vivió hace unos años. «Estaba saliendo del teatro de hacer una obra con Enrique San Francisco, y entonces veo a una persona que hace una cosa muy rara y yo estaba interactuando con el público y le dije: ‘Qué pasa, ¿eres yonqui?’. Y me dijo: ‘No, soy diabético’. En fin, metidas de pata», recordó Pablo Motos, reconociendo que en aquel momento comenzó a sudar de los nervios.