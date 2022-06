Tras las visitas de Susanna Griso, Omar Montes y Alexia Putellas, El Hormiguero terminó la semana con la visita de Oscar Casas. El actor acudió al programa de Antena 3 este jueves para presentar su nueva película, titulada HollyBlood.

Se trata de una comedia romántica de vampiros, que llegará a todos los cines en un mes, el próximo 22 de junio. Una película en la que Oscar Casas comparte cartel con actores de la talla de Jordi Sánchez, y de la que el actor no puede estar más orgulloso.

Durante la entrevista en El Hormiguero, además de hablar de su nueva película, Oscar Casa también reveló su pasión por el anime: «Tengo alguna tuya… eres muy friki del anime. Te has visto como 200 capítulos de Naruto», reveló Pablo Motos, a lo que Oscar Casas contestó. «Naruto, Goku, Bola de dragón… los tengo tatuados», expresó el actor.

Además, Óscar Casas también aseguró que ni sus hermanos ni él aceptan un trabajo sin que su madre se haya leído antes el guion, y es que su madre es una pieza esencial a la hora de aceptar o no un papel en algún proyecto.

«Sí mi madre dice que no hay que hacer algo no se pregunta y no se hace. Ella tiene un sexto sentido, sabe leer muy bien los guiones, ver la esencia que tiene y si eso va con nosotros». . «Hay momentos que mi madre se ha levantado por la mañana y dice no, está película no. Y la hacemos caso», cuenta entre risas.

En la misma línea, Óscar también reveló que hay veces en las que Mario Casas y él ensayan juntos: «Es cierto que con Mario si hay algún momento en el día que nos vemos, ensayamos. En esta película hay una parte, cuando mi personaje se hace pasar por vampiro, que toda esa idea se creó con Mario. Estábamos en casa y nos partíamos de la risa y creo que ha funcionado muy bien»,