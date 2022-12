Tremendo zasca de un patrocinador de MasterChef al programa: sale en defensa de Patricia Conde

En estos días son varias las voces que se alzan para salir en defensa de Patricia Conde. Aunque son pocos los compañeros que tienen agallas para meterse con el programa, ahora un patrocinador de MasterChef le da un zasca y se posiciona al lado de la presentadora.

Una de las informaciones que dio Conde sobre el programa se basaba en la manipulación sufrida por parte del equipo en una de las pruebas finales. De hecho se vio que a la participante se le había apagado el horno. Por esto, este supuesto sabotaje podría ser verdad.

Quién sale en defensa de Patricia Conde

En su comunicado, la ex aspirando comentaba que alguien le había apagado el horno en la prueba final. Y al parecer, Bosch, uno de los patrocinadores del programa, le da la razón.

Un usuario comentó que Bosch tendría que decir algo porque entonces cuestionaba el funcionamiento de sus hornos, como que se apaga solo.

Bosch entonces contestó. En una acción de imagen de marca, la empresa de electrodomésticos comenta exactamente al usuario, “Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con el dedo, no con la pierna».

Así con ello desmienten la teoría del programa, que dice que Patricia Conde había apagado el horno con la pierna.

El programa siempre realiza las finales en directo pero luego igualmente sale lo que uno decide, así que tienen algo despistados a los telespectadores. En fin, que el cruce de acusaciones entre Conde y MasterChef no terminará aquí, seguramente.

De hecho, sus palabras podrían traerle una serie de consecuencias, porque el programa estudia iniciar acciones legales contra la presentadora y ha iniciado el proceso con el envío del correspondiente burofax.

Para apoyar las palabras de Patricia Conde, estos días se han recuperado las declaraciones que hizo Xuso Jones hace tiempo. El cantante dio una entrevista en el podcast ‘Los reyes del palique’ y dio a conocer sus opiniones sobre el programa cuando fue concursante.

Al margen, el programa está en buena forma y ya ha anunciado el casting para su próxima edición con el fin de encontrar al próximo anónimo MasterChef, así que TVE sigue confiando en el programa a pesar de las polémicas. Lo mejor en estos casos es hacer descansar el formato durante un tiempo hasta que las cosas pasen y el espectador tenga ganas de ver, el que se supone que es un programa blanco, sin el recuerdo de las disputas en sus cabezas.