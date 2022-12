‘Masterchef Celebrity’: la productora responde a las duras acusaciones de Patricia Conde

La polémica entre Patricia Conde y Masterchef Celebrity continúa en redes sociales. Todo comenzó cuando terminó la emisión del programa con Lorena Castell proclamándose como ganadora de la edición. Desde ese momento, Patricia Conde ha aprovechado para comunicar todo lo que ha vivido durante el programa, acusándolos de no ser honestos con su audiencia. Algo que no le ha sentado muy bien a la productora del programa y ha emitido un comunicado en su defensa.

“Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa, así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity. Unos comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción”, escribían en sus redes sociales.

12h57: Patricia Conde edita su post diciendo que en #Masterchef apagan hornos y la gente se droga

13h32: Patricia Conde reedita su post y elimina todo el salseo

La actriz y presentadora se agobió durante la prueba de exteriores para conseguir la chaquetilla y no pudo hacer bien el cocinado. Samantha y Jordi fueron muy duros con ella insinuando haber echado a otros compañeros que sí se merecían estar en su lugar y de haber tirado la toalla antes de empezar la prueba. “A mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto, pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando he preferido reírme de mí misma”, expresaba en su post de Instagram.

El pasado 1 de noviembre, Patricia editó el texto de su publicación para defenderse contra las acusaciones recibidas por el programa: “jefa diles a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan, no estás loco, te han apagado el horno por ejemplo”, explicaba a una audiencia en shock por lo ocurrido en la primera prueba del programa, donde los jueces la habían acusado de apagar el horno con la rodilla.

El programa también ha acusado a Patricia Conde de consumir sustancias y de ahí la actitud que tuvo en la prueba de exteriores, y la actriz tenía algo que decir: “En mi vida lo he hecho y jamás haría algo así. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas que lo hacían cada día”, escribía defendiéndose de un tema bastante importante y controvertido.