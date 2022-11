‘MasterChef Celebrity’: ¿Quiénes son los duelistas de la gran final?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes la primera parte de la final de MasterChef Celebrity. Una final histórica, en la que los cinco finalistas, Lorena Castell, Patricia Conde, Manu Baqueiro y María Escoté intentaron hacerse un hueco en el duelo final.

Lorena Castell se llevó la primera chaquetilla de la noche. La concursante realizó una primera prueba impecable siguiendo al chef Oriol Castro en un plato diseñado por él. Un desafío en el que la aspirante fue muy clara desde el principio, dispuesta a no perder el tiempo para convertirse en duelista.

Y lo consiguió. De esta forma, Manu Baqueiro, María Escoté y Patricia Conde se enfrentaron a la siguiente prueba, desplazándose al hotel Mandarin Oriental Ritz, para realizar un menú homenaje a diez cocineras referentes de nuestro país, entre ellas Martina Puigvert, Elena Arzak, Maca de Castro y Fina Puigdevall.

Patricia Conde dio mucho que hablar durante esta prueba, al dar la sensación de que había tirado la toalla. «No estás luchando por la chaquetilla. No había visto nunca esto, a alguien con perspectivas de llegar a la final y que no se ponga las pilas”, le decía Jordi Cruz.

¡Felicidades! Manu Baqueiro se convierte en el segundo duelista de #MCCelebrity 7 y luchará por la victoria en la gran final

«Patricia, has hecho historia, en 10 años de programa es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Has sido una absoluta decepción, te tomabas a pitorreo nuestras palabras. Admitimos el error y Nico e Isabelle habrían aprovechado esta oportunidad”, le dijo Jordi Cruz en su valoración.

“Tengo mucho sueño, estoy muy cansada, no he parado en estos últimos días y solo quiero dormir. Estaba nerviosa, me he sentido bloqueada y me hacía ilusión la chaquetilla, pero sé que ellos se la merecen más y van a luchar más. No sabía de dónde sacar la energía», dijo la concursante tras escuchar la valoración de los jueces.

Finalmente, tras la deliberación de los jueces, Pepe desveló el nombre del segundo finalista: “El mejor entre Manu y María y que se convierte en el segundo duelista es… Manu”, exclamó. De esta forma, el concursante se batirá en duelo en la gran final de MasterChef Celebrity frente a Lorena Castell.