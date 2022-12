Xuso Jones dispara contra Masterchef Celebrity: «No me han tratado así en la vida»

Desde que Patricia Conde ha cargado sobre el programa de cocina, ahora cada vez son más los famosos que dicen dar a conocer algunos de los entresijos de este fenómeno televisivo. Xuso Jones dispara contra MasterChef Celebrity. ¿Qué dirá el cantante?

Patricia Conde se ha despachado a lo grande contra el programa de televisión comentando: «la tv es mentira». Algo que no sorprende porque es sabido por todos que la gran parte de los aspirantes a estos programas, y más si son actores, cantantes o gente de la farándula, están haciendo un show para el espectador, con lo que las normas y el resto del contenido se lo saltan, supuestamente, a la torera.

Alerta: Xuso Jones dispara contra MasterChef Celebrity

No es la única persona que ha lanzado voces contra el programa, lo que pasa es que los participantes tienen una cláusula destacada sobre la confidencialidad del programa, que les “obliga” en muchas ocasiones a estar calladitos.

Para apoyar las palabras de Patricia Conde, ha salido Xuso Jones. No es que sea algo nuevo, si no que el cantante dio una entrevista en el podcast ‘Los reyes del palique’ hace meses y ha dado a conocer sus opiniones sobre el programa en otras cadenas, y ahora por el caso “Conde” se ha vuelto a recuperar, y claro, se ha hecho viral.

Jones revela su experiencia en el programa: «Iba con una expectativa de programa blanco y ni mucho menos». «Perdí 7 kilos en 10 días porque veía cosas que no me cuadraban». El cantante comentó que para que un programa de entretenimiento guste a los espectadores tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras.

Comentó además que lo hace el equipo para que después te venga una persona a pegarte gritos y cuando termina el programa tú te quedas pensando que te han hecho en directo. Vamos, que la lían para que luego uno se quede algo sorprendido y con ello dé el espectáculo que atrapa al espectador, todo por la audiencia.

“Me parece un programón, pero mi experiencia fue una puta mierda», reconocía Xuso Jones, e insistió que detrás de las cámaras planean lo que va a suceder para «crear polémicas». El cantante fue expulsado el segundo en el año 2018.

Recordando la polémica de Verónica Forqué en el programa, fue Jorge Javier Vázquez quien también cuestionó a Masterchef y dijo que le gustaría que algunas personas que han ido explicaran su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para dar juego. Quizás no pueden por la cláusula antes comentada.