Patricia Conde suelta la bomba sobre cómo es Jordi Cruz detrás de las cámaras de MasterChef

Patricia Conde no ha parado de hacer revelaciones sobre lo que hay detrás de las cámaras de Masterchef, incluido la verdad sobre Jordi Cruz. El cocinero catalán es jurado y estrella en redes sociales, lo vemos triunfar con su restaurante y como influencer de cocina. Un hombre que habla pausado que se emociona en cada programa y que se convierte en todo un hermano mayor de los concursantes a los que intenta ayudar. Toda la experiencia de Cruz se pone sobre la mesa en un programa en el que, según Patricia Conde, nada es lo que parece.

Así es Jordi Cruz detrás las cámaras de Masterchef según Patricia Conde

Jordi Cruz ha sido el blanco de las críticas al programa de Patricia Conde. Este hombre que tiene a medio España con el corazón robado, no es tan ‘auténtico’ como parece, sino más bien todo lo contrario. La verdad sobre Masterchef ha salpicado de lleno a un Jordi Cruz que jamás se hubiera imaginado salir tan mal parado.

La ex concursante Patricia Conde, dispara sin mirar, está dispuesta a dejar salir todo lo que ha vivido en un concurso que no era lo que se esperaba. Había demasiados elementos ocultos en un programa del que poco se sabe tras las cámaras. La presentadora ha querido lanzar un dardo directamente a Jordi Cruz, quizás uno de los que menos hubiéramos imaginado que fuera tan distinto a la realidad.

Conde afirma que: “Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema. No es real, a él le dicen lo que tiene que decir. Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí”. Es decir, Jordi simplemente repite unas palabras que recibe por el pinganillo, es un actor, más que un cocinero, según Patricia Conde.

La presentadora añade: “Cogéis las palabras de Jordi como si fueseis apóstoles y él el mesías. Ahora resulta que, sin conocerme, sin yo conoceros y lo más importante, sin conocer los hechos, os he decepcionado a todos. Y la gente va de horror en horror, muriendo cada día, en los hogares españoles (si tienen la suerte de tener un hogar), sufren verdaderas tragedias y resulta que yo he decepcionado cocinando como he podido, sacando los platos y encima tirando del sentido del humor que tanto me han reclamado para que nos os aburrieseis en casa. En un show”. Nada parece real en un Mastercheg en el que Jordi Cruz dice solo lo que le soplan por el pinganillo.