Patricia Conde y otros exconcursantes de ‘MasterChef’ que han cargado contra el programa

Patricia Conde no es la única que ha mostrado su descontento con el programa ‘Masterchef’ otros concursantes han cargado contra la organización. Desde fuera vemos un programa de cocina con famosos que parece que se lo pasan muy bien, aprende de cocina y crean un ambiente de lo más familiar. Samantha hecha una casi madraza de los concursantes, arropada por un Jordi Cruz, de hermano mayor y Pepe Rodríguez de padre. Pero al parecer, no es todo tan ídilico como parece, tal como hemos visto en Patricia Conde y algun que otro concursante.

Los otros exconcursantes que junto a Patricia Conde han cargado contra ‘Masterchef’

View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde)

Una nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha vuelto a rodearse de una polémica que parece sacada de otro espacio televisivo. Nadie podría imaginar todo lo que ha dicho Patricia Conde de sus ex compañeros o de la propia organización de este espacio. Más allá de lo que vemos los telespectadores hay todo un mundo.

La propia Patricia Conde ha incluso hablado de drogas en el plató, bajo la atenta mirada de la organización. Una actividad ilegal que se suma a la desmotivación que ella misma vivió. Nada parecía ser como ve el público, el lado más oscuro de ‘Masterchef’ ha salido a la luz de una forma que nadie podría esperar.

Jesús Castro un conocido actor que también llegó al programa también realizó una crítica destructiva frente un reality que nada tiene que ver con lo que se ve. No hay compañerismo, ni atención a una serie de personas que han hecho salir a la luz una visión radicalmente distinta de un programa que dejó al mundo con la boca abierta.

Según Castro: “La mitad de lo que pasa es mentira. Para mí ha sido una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo» A lo que añadió: “Mi experiencia fue nula, no me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para tener contenido”.

A Jesús se le suma una de las grandes favoritas que eliminaron rápidamente, la cantante Tamara. Según ella: “Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show”. Este show está teniendo mucho éxito y más después de las críticas que está recibiendo. Todo el mundo verá con otros ojos y atento a cada gesto la próxima edición de Masterchef.