Patricia Conde estalla contra MasterChef Celebrity: «Es tv, no es real»

La esperada final de MasterChef Celebrity 7 ya está aquí y ha llegado de una forma muy especial que ha sorprendido a todos los espectadores: el talent show culinario ha decidido celebrar, por primera vez en su historia, la final del concurso en dos partes. Este lunes 28 de noviembre se decidía quiénes serían los concursantes que se jugarían el trofeo en el duelo final y la suerte estaba echada entre Lorena Castell, Patricia Conde, Manu Baqueiro y María Escoté.

La primera prueba de la noche fue una de las más míticas del programa: los concursantes debían seguir todos los pasos que iba haciendo el chef Oriol Castro y replicar exactamente su plato. Para sorpresa de todos, jueces incluidos, Lorena Castell decidió dejar a un lado su verborrea y se concentró tanto en la prueba que fue la única que replicó a la perfección el plato del chef y logró así hacerse con la chaquetilla de duelista final.

Menos suerte tuvieron en esta prueba María Escoté, cuyo plato no tenía prácticamente nada que ver con el del chef Oriol Castro, Manu Baqueiro o Patricia Conde, que no pudo replicar la receta.

Sin embargo, María Escoté, Manu Baqueiro y Patricia Conde tenían otra oportunidad en la prueba de exteriores que se celebró en el Hotel Ritz de Madrid. Los tres concursantes tendrían que cocinar platos del mítico chef Quique Dacosta para lograr la chaquetilla que les diera acceso al duelo final de MasterChef Celebrity pero, como todo en este programa, no iba a ser nada fácil.

Manu Baqueiro fue el primero en elegir los platos que cocinaría en la que sería la última prueba de exteriores de la edición y no dudó en hacer caso a su corazón y coger los platos que más le habían llamado la atención, no por su sencillez, si no por la receta en sí. Llegaba el turno de Patricia Conde y la actriz y presentadora mostró su valentía eligiendo un lenguado y el postre.

Patricia Conde era la última en empezar su cocinado y algo ocurrió en la espera que desesperó a la concursante. Cuando empezó a cocinar y cogió su lenguado para desescamarlo y limpiarlo algo cambió en la actitud de Patricia Conde, que durante toda la edición ha sido una de las concursantes más entregada.

La audiencia no podía creerse lo que estaba viendo en ese cocinado y tampoco los chefs, que no paraban de mostrar su descontento con Patricia Conde. La actriz daba vueltas por la cocina y no arrancaba a cocinar y mientras tanto su actitud era de lo más extraña: se reía por nada y parecía totalmente despreocupada. Si bien, todo apunta a que no estaba del todo bien y esa actitud era, más bien, un mecanismo de defensa.

Como era de suponer, Patricia Conde fue la peor concursante de la prueba de exteriores y el jurado no tardó en reprocharle la actitud que había demostrado durante todo el cocinado e incluso le dijeron que no era justo para compañeros que ya habían abandonado el programa como Isabelle Junot o Nico Abad.

La respuesta de Patricia Conde a Masterchef

Patricia Conde, que ha sido una concursante ejemplar y que ya apuntaba maneras desde el comienzo del programa, no ha querido dejar que la polémica pasara y con toda su valentía ha decidido publicar un post en su cuenta de Instagram en el que ha explicado lo ocurrido en la última prueba.

«Un día nos dijeron ‘esto es un show, no un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, ( que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias. Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, q peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier. Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto. Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida . Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben. Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de MasterChef y a todos los que han creído en mí más que yo misma. Pero, ¿sabéis lo que os digo?, que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara.Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, cómo habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show q tanto me pidieron cuando me echaron. Es tv, no es real».