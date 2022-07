El tremendo cambio físico de Raquel Morillas, ex concursante de Gran Hermano

Ya han pasado 20 años desde que Raquel Morillas llegará a las pantallas de los españoles con su participación en GH 3. En 2003, la madrileña sufrió un accidente que le dejó secuelas de por vida y esto la cambió física y mentalmente. Ahora, se muestra feliz con su nueva vida y agradecida de poder seguir con normalidad después de todo lo vivido.

Raquel Morillas sufrió un accidente de tráfico en 2003 y esto le dejó secuelas permanentes. Esto supuso un gran cambio en la vida de Raquel, no obstante, ha sabido adaptarse a las discapacidades que ahora la acompañan de por vida. Trabaja en la ONCE, allí ha encontrado una nueva pasión, se muestra contenta con su trabajo y agradece esta nueva oportunidad. Ella misma comentaba «Vendo cupones, es lo mejor que me podría haber pasado porque me lo paso pipa con la gente».

Sin duda, ha aceptado el cambio tanto físico como psicológico con fortaleza y ha trabajado junto a profesionales para ahora poder asegurar que vive una vida tranquila y feliz junto a Noah, con quien contrajo matrimonio en 2020.

Un accidente que le cambió la vida

Fue en junio de 2003 cuando Raquel tuvo el terrible accidente, iba junto a su expareja y compañera de Gran Hermano 3, Noemí Ungría. Para poder luchar por su vida, Raquel tuvo que ser operada hasta 10 veces y la vida pareció complicarse desde ese momento.

Tras romper con la que en ese momento era su pareja, tuvo problemas económicos derivados de su adición por el juego. No obstante, consiguió superarlo y ahora se encuentra totalmente recuperada. También, tuvo que hacer frente a todos los escándalos que saltaron al cortar con su expareja, Noemí Ungría, con quien siempre había tenido una relación tormentosa.

Sin duda, una etapa dura de la que ahora parece recuperarse con los suyos, curando sus heridas y sabiendo que todo es un proceso. Por suerte, se muestra segura con su nuevo trabajo y vida, adaptándose a los cambios físicos y mentales por los que su cuerpo tuvo que pasar en los duros momentos que vivió.

La vida de Raquel Morillas en la actualidad

Se casó con su actual pareja hará escasos dos años, en 2020 y parece que esta decisión sí que ha traído felicidad a la vida de Raquel. Ella misma afirmaba a los medios «Estoy muy feliz. Tengo un buen trabajo, una pareja que es lo mejor del mundo mundial, tengo salud…». Parece que su vida ha llegado a un punto de felicidad muy alejado de los duros momentos que le tocó vivir.

Referente a su relación actual con la que fue su excompañera de Gran Hermano y pareja, afirma aún sentirse dolida y no haberla perdonado por todo lo que pasó. Cree que hay cosas que no se pueden perdonar y parece que a esa lista se suma su tormentosa relación con Noemí.

Vive una vida tranquila, vende cupones y disfruta de su trabajo a diario y se mantiene muy privada en sus redes sociales. Vemos que aún contando con bastantes seguidores, mantiene su cuenta privada, remarcando esa voluntad de hacer su vida y seguir tan feliz como afirma estar.