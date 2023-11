Teresa Baca participa como invitada en ‘Pasapalabra’: conoce todo sobre esta gran comunicadora

‘Pasapalabra’ ha invitado a Teresa Baca, quien participará en calidad de invitada. Para entender la trayectoria de esta polifacética modelo debemos remontarnos a sus inicios profesionales. En la actualidad es uno de los rostros más destacados de la crónica social, pero antes de convertirse en un personaje público era ella la que estaba detrás de la noticia. Se licenció en Periodismo y ofreció su mejor versión en diferentes proyectos que no hicieron más que consolidar su buena reputación. También ha trabajado con firmas muy destacadas en la industria textil.

Las dos grandes pasiones de Teresa Baca son la comunicación y el deporte, pero ¿cómo es la influencer cuando se apagan las cámaras? Lo cierto es que todos sus compañeros hablan maravillas de ella, es una gran profesional y ayuda a todo el mundo que lo necesita. Nació el 18 de abril de 1985 en Sevilla y desde muy niña llamó la atención del grupo porque pertenece a una familia muy relevante en la jet set andaluza.

El vínculo de Teresa Baca con la infanta Elena

Teresa Baca siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras, por eso pocos conocen el vínculo que le une a la infanta Elena. La modelo es sobrina del jinete Luis Astolfi, el primer novio de la hermana del rey Felipe. Poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la moda y ha llegado a desfilar para marcas tan lujosas como Armani o Fendi. La primera vez que se subió a una pasarela tenía 16 años y no tardó en darse cuenta de que había nacido para este oficio.

Teresa hizo un gran esfuerzo y no se dejó seducir por el poder de los medios de comunicación. Continuó su formación académica y acabó Periodismo sacando una de las mejores notas de su promoción. De hecho se quedó con ganas de más y amplió sus conocimientos gracias a un máster en Periodismo Deportivo. En una entrevista para la revista ‘El Escaparate’, declaró: «Quería ser periodista desde pequeña. Todo lo que quería saber lo preguntaba, como me pasa ahora. Soy muy curiosa. Tener inquietudes, querer saber siempre hace que una esté ilusionada siempre».

La comunicadora ha triunfado en Telecinco

Teresa Baca ha luchado mucho por tener una trayectoria tan brillante. Gran parte del público la conoce por ser reportera de ‘Informativos Telecinco’, un puesto de trabajo que le costó mucho conseguir. De hecho, compartió la noticia en sus redes sociales con un gran entusiasmo: «Con trabajo, esfuerzo y mucha perseverancia los sueños se cumplen. Gracias». Como todo el mundo sabe, no es el único proyecto en el que ha participado la famosa creadora de contenido. También ha formado parte del equipo de ‘Más vale tarde’ en La Sexta, ‘Andalucía Directo’ en Canal Sur o ‘Deportes fin de semana’ de Atresmedia.

Teresa lanza un mensaje importante

Su buena reputación periodística le ha abierto muchas puertas y actualmente disfruta de un poder mediático incorporable. Ha aprovechado al máximo esta posición para lanzar mensajes importantes. En la entrevista citada anteriormente, reivindicó la importancia de la moda española.

«No hemos sido conscientes hasta hace pocos años de la importancia de nuestra moda en el mundo. Aquí está la mejor sastrería. Aquí han nacido grandes maestros, como Balenciaga, Pertegaz o Elio Berhanyer. Ellos que han sido los más grandes nos han enseñado. Como nos fue bien no nos hemos empezado a reciclar y a salir hasta hace no muchos años», dijo exactamente.