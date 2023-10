Un amigo de Orestes lo cuenta todo: su durísima situación tras perder el bote de Pasapalabra

Roberto Leal ha conseguido que ‘Pasapalabra’ se convierta en uno de los programas más vistos de la televisión. Lo cierto es que tenía por delante un reto realmente complicado: ponerse a la altura de Christian Gálvez e intentar seducir a la audiencia. Ha cumplido el objetivo y poco a poco su concurso se ha ganado un hueco en el corazón de los espectadores, por eso los participantes tienen tanta repercusión mediática. Orestes Barbero compitió contra Rafa Castaño, quién terminó llevándose el bote final. Hasta aquí todo bien pero, ¿qué consecuencias tuvo esto en Orestes?

Un amigo del concursante ha roto su silencio para desvelar qué pasó después de su derrota. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. Orestes desapareció durante unas semanas y los rumores cada vez iban a más, así que no tuvo más remedio quedar un paso adelante y explicar qué estaba pasando. Según sus propias palabras, no se había esfumado por ningún motivo concreto, simplemente necesitaba alejarse de las cámaras.

Orestes Barbero ha tomado una decisión

Orestes Barbero explicó que su presencia en la pequeña pantalla era algo completamente circunstancial. Esa es la razón por la que no continuó trabajando en el medio después de finalizar su experiencia en ‘Pasapalabra’. No obstante, muchos directores se dieron cuenta de que estaban delante de un personaje con mucha fuerza y esa es la razón por la que le han hecho bastantes ofertas. Por eso a nadie le sorprendió cuando TVE confirmó que había conseguido ficharle para ‘El Cazador’.

Orestes vuelve a estar en el centro de la noticia y ese es el motivo por el que están viendo la luz. Su paso por Antena 3 fue impecable y ahora solamente hace falta saber cómo se sintió después de perder contra Rafa Castaño. En teoría eran amigos y fuera de cámara disfrutaban de una bonita amistad, pero ahora sabemos que Barbero no se tomó bien su derrota.

El testimonio definitivo

Diego Revuelta, colaborador de ‘Espejo Público’, habló con Luis de Lama, amigo de Orestes. Este testimonio no hizo más que confirmar las sospechas: el excompañero de Roberto Leal no atravesó un buen momento. «Es verdad que no hemos visto a Orestes últimamente y sí que queremos saber cómo está, cómo se encuentra», empezó diciendo. «Está muy desanimado», empezó diciendo. «Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho».

El mal momento de Orestes

El amigo de Orestes contó la verdad y explicó por qué se había retirado de la esfera pública. «Estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos», comentó al respecto. Después insistió en que llevaba mucho tiempo preparándose para triunfar y los planes no salieron como él había previsto. «Es que es normal que se sienta así porque 7 años estudiando y teniéndolo ahí, porque lo ha tocado varias veces», declaró haciendo referencia al premio final del programa.