Terelu Campos explota contra sus ex compañeros de ‘Sálvame’: esto es todo lo que ha dicho

La situación que atraviesa la familia Campos es particularmente complicada. Terelu ha vendido una nueva exclusiva y esta vez ha apuntado contra sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’, a quienes considera responsables del dolor que está sintiendo Alejandra Rubio. El programa que capitaneaba Jorge Javier Vázquez ha resucitado bajo el nombre ‘Ni que fuéramos’ y a hermana de Carmen Borrego no ha querido formar parte del mismo. Ese es el origen del conflicto.

Durante su última entrevista, Terelu Campos no se ha contenido y ha aprovechado para expresar su frustración. «He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigas… y no lo eran. El problema lo tienen ellos», afirma. Ha evitado dar nombres, pero teniendo en cuenta la historia que hay detrás es evidente que se está refiriendo a Belén Esteban y a Kiko Matamoros, con quienes disfrutaba de un vínculo muy estrecho.

Cuando le han preguntado por ‘la princesa del pueblo’, Terelu ha sido clara y ha declarado: «No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes. ¡Es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos».

El profundo dolor de Terelu Campos

Lo que más le duele a Terelu Campos la forma que el nuevo ‘Sálvame’ ha tratado a su hija después de salir a la luz que está embarazada. Desde que Alejandra y Carlo Constanzia anunciaron que estaban esperando un bebé las críticas no han cesado. Terelu acusa a los medios de tener una doble moral. «Vivimos en una doble moral, luego va Tamara Falcó, vende una exclusiva y no los veo arrancarle a ella la piel a tiras porque cobra», señala con indignación.

La comunicadora confiesa que el ataque constante a su hija la ha tenido muy angustiada: «Me duele, utilizan a mi hija para hacerme daño. ¡Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, cruel y perverso». Durante su charla con Lecturas, ha recalcado en más de una ocasión que todo lo que tiene que ver con Alejandra Rubio le moleta especialmente, sobre todo porque la joven está embarazada y necesita guardar reposo.

Alejandra está afectada y ha decidido alejarse temporalmente de la televisión tras el final del programa ‘Así es la vida’, donde ejercía de colaboradora. En una entrevista que tuvo con Nagore Robles confesó que estaba deseando distanciarse del mundo del corazón para centrarse en sus redes sociales y poder vivir de los ingresos que genera Instagram. Su cuenta tiene más de 300.000 seguidores y quiere sacar partido a este filón.

La respuesta de Kiko Matamoros

La respuesta de ‘Sálvame’ no ha tardado en llegar. Kiko Matamoros, colaborador de ‘Ni que fuéramos’, fue el primero en reaccionar con una publicación en X (antiguo Twitter): «A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina». Esta respuesta indica que la polémica está lejos de resolverse y probablemente se intensificará cuando el programa regrese en septiembre.

Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija «anónima”? https://t.co/byqCxIMC6N — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

Kiko ha comparado el físico de Terelu con el de la cantante Karina, que es bastante más mayor que la comunicadora. Matamoros está enfadado porque descubrió que Campos le llamaba Shrek y ha utilizado este atrevimiento como excusa para atacar a la hermana de Carmen Borrego.

Belén Esteban, la otra gran afectada

La ruptura entre Terelu y Belén Esteban está siendo dolorosa para ambas. En una entrevista reciente con la revista ‘Semana’, la ex de Jesulín de Ubrique confesó haber bloqueado a Terelu. «Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que ni fuera», declaró al respecto.

Belén no entiende que Terelu, por cuestiones que no tienen nada que ver con María Teresa Campos, le marginara de un evento que para ella era tan importante. Es evidente que la madre de Alejandra Rubio está más lejos que nunca de ‘Ni que fuéramos’.

La tensión entre Terelu Campos y sus ex compañeros de ‘Sálvame’ refleja ha llamado la atención de mucha gente, por eso hay tantos medios investigando sobre el tema. Mientras Terelu intenta proteger a Alejandra Rubio, Kiko Matamoros y el resto del grupo se ha unido para destapar todos los secretos de la familia Campos.