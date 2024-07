Adiós a ‘Ni que fuéramos’: se confirma la fecha exacta de su despedida

No es ningún secreto que Ni que fuéramos, el programa que se emite en Canal Quickie, no ha dejado indiferente a nadie desde que aterrizó en nuestras vidas el 15 de mayo. Desde entonces, tanto la presentadora María Patiño como el resto de colaboradores tales como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández o Víctor Sandoval han dado lo mejor de sí mismos para no defraudar a su audiencia.

Y no solamente lo han logrado, sino que tarde tras tarde han vuelto a recuperar esa esencia que creímos perdida con el final de Sálvame. Al fin y al cabo, le pese a quien le pese, ellos han conseguido hacer historia en televisión. No solamente por sus exclusivas, sino porque cada tarde daban mucha compañía a miles de personas en nuestro país. Y eso es impagable.

María Patiño haciendo cine con todos los muñecos que ha encontrado por casa. La familia completa de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia en el bautizo. ME ESTOY MEADO,

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ.#NiQueFuéramos21J pic.twitter.com/qDFZnT3Jty — alitta (@RcPorta_) June 21, 2024

Por suerte, no dudaron un solo segundo en formar parte de este proyecto titulado Ni que fuéramos. Poco a poco fueron consiguiendo cada vez más objetivos. Hasta tal punto que dieron el salto a TEN, y lo hicieron a lo grande: con la entrevista exclusiva de Marta Riesco tras su tormentosa historia de amor con Antonio David Flores.

Es más, la periodista empezó a formar parte del equipo como colaboradora pero, sobre todo, como reportera. Riesco ha conseguido ser protagonista de varios reportajes y «misiones» que han conseguido marcar un antes y un después en muchos aspectos. Y es que ha conseguido adaptarse al equipo de forma excepcional.

Pero, como todo, ha llegado el momento de despedirnos de Ni que fuéramos. Pero no para siempre, evidentemente, sino por unas cuantas semanas. El equipo ha decidido parar durante el mes de agosto para llegar completamente renovados y con las pilas cargadas para todo lo que está por venir.

A partir del 2 de septiembre ‘Ni que Fuéramos Shhh” tendrá un nuevo PLATÓ AMPLIADO con mejoras en el sonido, iluminación y audio. También tendrán más colaboradores en el programa. Todo eso es señal de que las cosas están funcionando y vuelven fuerte después de las vacaciones. pic.twitter.com/iNOi6mGSGY — Javi Oliveira (@javioliveira) July 23, 2024

Este miércoles 24 de julio podremos disfrutar del último programa de Ni que fuéramos de esta temporada. No será hasta el lunes 2 de septiembre cuando podamos volver a ver a María Patiño y al resto de colaboradores en directo. Lo harán con grandes novedades, como es un significativo cambio en el plató.

Además, también habrá numerosas mejoras en cuanto a tecnología se refiere. Poco a poco, han ido añadiendo cambios pero ahora es momento de parar para seguir mejorando y ofrecer a sus espectadores su mejor versión. En todos los aspectos. Lejos de que todo quede ahí, habrá nuevos colaboradores en plantilla. ¡Y prometen dejarnos sin palabras!

Sea como sea, a pesar de no contar con los mismos recursos en todos los sentidos, eso no les ha impedido hacer televisión. Han vuelto a dejar claro que con ganas, ilusión y esfuerzo pueden llegar a conseguir todo lo que se propongan, por muy complicado que sea el camino. Juntos siempre son más fuertes. ¡Y lo han demostrado!