Kiko Hernández abandona el plató de ‘Ni que fuéramos’ tras una fuerte discusión con María Patiño

El pasado martes 23 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. De esta manera tan concreta, pudimos ver cómo Mari Ángeles, la supuesta amante del novio de Anabel Pantoja, se personó en plató para contar más detalles de su testimonio. Pero lo que nadie esperaba es que María Patiño y Kiko Hernández fuesen a acabar teniendo un enfrentamiento.

Todo comenzó cuando el colaborador de Ni que fuéramos dio el paso de poner en duda la versión compartida por la invitada de la tarde. Hasta tal punto que Kiko Hernández no tardó en aprovechar la ocasión para imitar las lágrimas de la cordobesa, algo que indignó muchísimo a María Patiño.

Tanto es así que la presentadora de Ni que fuéramos no tardó en parar los pies a su compañero: «Te la meten a ti. ¡A ti te la meten! Y te ríes de tu madre, cuidado. ¡Te ríes de tu madre, cuidado!». El tertuliano, como no podía ser de otra manera, no tardó en estallar como nunca: «A mí no me faltes al respeto. Cuidado, tú».

Acto seguido, el colaborador del programa que se emite en el Canal Quickie tomó la decisión de abandonar el plató. Al fin y al cabo, le habían indignado mucho las palabras de la presentadora. Sobre todo cuando ella le dijo lo siguiente: «Pues ya sabes lo que tienes que hacer». Un comentario que solo provocó que el enfrentamiento se avivara aún más.

Antes de abandonar el plató, Kiko Hernández quiso dejar algo muy claro a la periodista: «Tú haces las bromas que a ti te da la gana, pero a ti no se te pueden hacer. A mi madre la dejas en paz, para empezar». Un instante de tensión que dejó sin palabras a los allí presentes, pero también a los espectadores del programa.

Pasaron unos cuantos minutos cuando Kiko Hernández decidió regresar a plató. Fue entonces cuando María Patiño no dudó en pedirle perdón públicamente: «Me he pasado y te pido disculpas». Fue entonces cuando el tertuliano no tardó en responder, mostrándose profundamente dolido por lo que acababa de ocurrir: «Vale, pero no las acepto».

Acto seguido, la presentadora trató de explicar por qué había reaccionado de esa manera. Y es que no podía evitar sentir cierta empatía hacia Mari Ángeles y Anabel Pantoja por lo que supuestamente había hecho David Rodríguez: «A mí lo que no me gusta es que nadie se descojone de mi trabajo cuando estoy intentando entender a una madre que apoya a su hija, como las amigas que apoyan a Anabel Pantoja».

Lejos de que todo quede ahí, María Patiño quiso ir mucho más allá: «Yo si algo apoyo es a Anabel y a esta chica, porque creo que son víctimas de un mentiroso. Te pido disculpas porque creo que no te mereces mi manera de expresarme hacia ti, tanto en privado como en público». Sin duda, uno de los instantes más tensos de la tarde.