El sorprendente cambio físico de Zac Efron ¡Está irreconocible!

Zac Efron rompió corazones en la década de los 2000, lo conocimos como Troy Bolton de la mano de Disney y High School Musical se convirtió en una auténtica revolución en la gran pantalla. Millones de fans suspiraban al verlo y desde ese momento, ha ido sumando grandes proyectos en el cine. Ahora, muchos se sorprenden por el último cambio físico de Zac Efron.

‘Hairspray’, ‘Baywatch’…. ¡Nada se le resiste a ese actor! Ahora, vuelve a estar en el foco mediático por el cambio físico que ha protagonizado para prepararse para ‘The Iron Claw’. En esta película se habla de la dinastía Von Erich en la lucha libre profesional y es una nueva oportunidad para demostrar el gran nivel físico que atesora el actor, incluso con el paso de los años.

Con 35 años a sus espaldas y más de 15 años de experiencia en el mundo del cine, parece que ahora se prepara para un nuevo proyecto en la gran pantalla. Aún no se conocen demasiados detalles sobre su interpretación como Kevin Von Erich, pero parece que ha tenido que machacarse en el gimnasio para poder lucir el cuerpo del luchador que interpreta.

El medio británico ‘Daily Mail’ ha sacado a la luz las primeras imágenes de este nuevo trabajo de Zac Efron y a muchos ha sorprendido el cambio físico del actor. En ellas se puede ver al actor en el set de rodaje luciendo melena y un físico esculpido en el gimnasio durante horas. Una preparación física y mental estricta para afrontar esta nueva oportunidad en el cine.

EXCLUSIVE: Zac Efron looks UNRECOGNIZABLE as he debuts extremely beefed-up physique and bowl haircut https://t.co/1TDaEmoURm

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 25, 2022