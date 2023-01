Shakira y Bizarrap también conquistan las residencias de mayores: el tierno vídeo que arrasa en TikTok

La canción de Shakira y Bizarrap ha llegado también a las residencias de mayores, este tierno vídeo arrasa en TikTok es una prueba de ello. Shakira ha terminado su relación con Gerard Piqué después de 10 años y dos hijos en común. El que fue el amor de su vida ya está con la joven Clara Chía, 23 años menor que la cantante colombiana. Para superar ese dolor, Shakira no ha dudado en dedicarle una canción en la que les lanza distintos zascas directamente a su ex y a su pareja.

Las residencias de mayores bailan a ritmo de Shakira y Bizarrap con este vídeo que arrasa en TikTok

Un vídeo que emociona las redes se ha convertido en viral, Shakira y Bizarrap han llegado a las residencias de mayores. Para mantenerles al día de la actualidad musical han optado por crear un grupo que no ha dudado en hacer su propia versión de la famosa canción de Shakira. El resultado ha dado la vuelta a las redes sociales.

A ritmo de Shakira estas personas mayores han optado por dar lo mejor de sí mismos en conjunto. Se han apuntado todos juntos para bailar y disfrutar de una melodía con la que han podido divertirse. Algunos de ellos son ya estrellas de TikTok a juzgar por como se mueven en este vídeo.

Con la misma gracia que la colombiana no han dudado en dar todo de sí mismos. Lo cuidadores no han dudado en acompañarles en este vídeo en el que los vemos disfrutar al máximo en todos los sentidos. Son los acompañantes, los trabajadores de este centro de día que no dudarán en hacer los coros.

Bizarrap es el que acompaña a Shakira en esta canción que la ha acompañado en este camino. Ambos han conseguido lo que no estaba escrito millones de visualizaciones en un solo día. Además de animar a estos centros de día que han conseguido entretenerse estos días con una canción de la que pueden decir mucho.

Seguro que ellos también podrían divertirse con ella como los jóvenes y darle buenos consejos a una Shakira con el corazón roto. La colombiana tiene muy claro que ahora toca pensar en sus hijos y en una nueva vida lejos de la Barcelona en donde conoció el amor y el desamor. Solo le quedará el hecho de haber sido feliz y haber hecho feliz con su canción a estas personas.