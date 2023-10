Roberto Brasero pone fecha al fin del calor asfixiante: llegan lluvias torrenciales y serán este

Roberto Brasero pone fecha al fin del calor asfixiante, por fin nos adentraremos en un otoño que tendrá como protagonista a unas lluvias torrenciales. Si hay algo en lo que coinciden los expertos es que llega el otoño será más cálido de lo habitual y lluvioso. Dos elementos que hemos podido comprobar en primera persona. Inmersos en plena ola de calor, nos enfrentamos a unas temperaturas por encima de lo que sería habitual para esta época del año. Todo puede cambiar de forma radical, Roberto Brasero ya pone fecha al final de calor asfixiante.

Llegan lluvias torrenciales y será este día cuando se acabe el calor asfixiante según Roberto Brasero

Uno de los meteorólogos más famosos de la televisión, Roberto Brasero, ha dado con algunos datos importantes. Desde Antena 3 nos deleita con sus previsiones con las que medio país está pendiente de lo que está a punto de pasar. España lucha contra un nuevo reto climático basado en unas temperaturas que van al alza y que pueden resultar preocupantes.

Las cifras no dejan lugar a dudas, ante unos récords de temperatura que sobrepasan este veranillo de San Miguel. Lo que sería habitual durante esta época del año está extendiéndose en el tiempo, hasta llegar a unos valores que son difíciles de ver. Lo que parece que nos espera puede llegar a ser hasta preocupante.

Brasero tiene claro a qué nos enfrentamos: “Sobre todo en el valle del Guadalquivir, donde se podrán alcanzar los 36-38ºC, pero es probable que se alcancen los 32-34ºC de forma bastante generalizada en el interior peninsular, según explica la AEMET en una nota informativa que ha publicado según estos valores, que no son excepcionalmente altos para la fecha.”

Pero todo puede cambiar en unas horas o días, la previsión no deja lugar a dudas y este episodio totalmente anómalo tiene los días contados. Tal y como ha afirmado Roberto Brasero desde el canal del tiempo: “Esta situación es probable que empiece a cambiar el martes, pero solo por la mitad norte peninsular, donde el viento será más fresco provocando una paulatina bajada primero en el Cantábrico y luego en el valle del Ebro. Sin embargo, en el resto de España puede que no se noten esos cambios hasta ya media semana o incluso que durante toda la semana que viene sigan inusualmente altas las temperaturas en la mitad sur peninsular. No serían tan altas como las de este sábado y domingo, pero desde luego está claro que este año el veranillo, o directamente el verano, se va a prolongar mucho más allá de San Miguel.”