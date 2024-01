Roberto Brasero confirma lo que todos estábamos esperando: "Van a caer..."

Roberto Brasero ha realizado una previsión en la que confirma lo que todos estábamos esperando. Estamos viviendo un mes de enero que no parece tal, sino todo lo contrario, como si la primavera se hubiera adelantado y hubiéramos llegado a ella a gran velocidad. El invierno se ha quedado atrás en algunos puntos del país y eso preocupa a los expertos y a todo aquel que se dedica a la agricultura o ganadería o simplemente ama la naturaleza. Lo que estamos viviendo no es nada normal, sino todo lo contrario. Roberto Brasero realiza una previsión del tiempo que nadie hubiera deseado ver.

Confirma Roberto Brasero lo que estábamos esperando

La previsión del tiempo está dejando unos registros que no son nada buenos y que pueden alejarnos de lo que sería normal para esta época del año. Estamos viviendo la última semana de un mes de enero en el que lo normal sería que tuviéramos los termómetros con temperaturas bajas.

La realidad es que nada más lejos de esta previsión habitual. Un potente anticiclón se ha instalado en nuestro país y hace que sea imposible que lleguen las borrascas o el aire frío que está afectando a gran parte de Europa. Lo que en otros países es un invierno normal, aquí está dando lugar a un invierno que nada tiene que ver con los anteriores.

Estos días viviremos la jornada más cálida de la temporada con cifras que superaran los 25º y lo harán de tal forma que acabaremos obteniendo algo que realmente puede sorprendernos. Una primavera que es difícil de parar, la propia naturaleza si nos fijamos en algunos puntos del país ya está dejando algunos indicios de cambio de estación cuando aún faltan meses para ello.

El invierno ha brillado muy pocos días y lo ha hecho aún con ganas de enseñarnos lo que sería habitual. Sin ninguna ola de frío, es cierto que se ha ahorrado en calefacción en algunas casas. Con unos días en los que llegará a temperaturas propias de la primavera o incluso del verano, pero quizás lo peor esté por llegar.

No hay que bajar la guardia, aunque está semana y los próximos días nos cambiaremos de estación y hasta de ropa de cama para evitar sudar por las noches con las mantas. Esto es lo que nos espera según Roberto Brasero.

La previsión de Roberto Brasero es esta

Uno de los más famosos expertos del tiempo de la televisión nos ha dado algunos datos de lo que nos espera. Desde Antena 3 ha querido arrojar algo de luz a un episodio nada común y que realmente preocupa a todo aquel que esté pendiente del cielo para sus actividades.

Lo que afirma Brasero desde su canal pone los pelos de punta: “Este jueves podremos decir que sigue el invierno solo en las primeras horas del día. Por un lado porque tendremos las temperaturas más bajas de la jornada – sigue haciendo frío a primera hora- y por otro porque se van a extender las nieblas matinales por más zonas de España y también algunas serán más persistentes. Por la mañana se espera abundante nubosidad de tipo bajo que puede dar lugar a nieblas en el oeste de Galicia, meseta Norte, valles de la meseta Sur, ribera del Ebro y depresiones del nordeste e incluso nieblas costeras en el norte del área mediterránea. De todas las ellas las que pueden durar más son las de Extremadura y las de Castilla y León. En Canarias lo que podemos ver es calima con fuertes rachas de viento en las islas occidentales. En el resto de España –incluso en la mayoría de esas zonas por la tarde- volverá a predominar el sol con temperaturas máximas similares a las de hoy y más altas aún en el sur y sureste peninsular: podríamos llegar a 25 grados en Sevilla, 26º en Granada y Valencia y 27º es la máxima prevista mañana en Murcia.”

Los récords de temperatura están asegurados ya que esta estación del año normalmente ha sido fría a excepción de estos últimos años en los que las cifras no son nada buenas. La explicación de Brasero sigue: “Y hay que tener en cuenta que estamos en invierno porque lo que no hace falta que la temperatura sea muy alta para que sea de récord: si en Pamplona se alcanzan mañana los 19º previstos, batiría su récord que ahora son 18,8º del 1 de enero del año pasado; 20º en Soria igualaría su récord de 1994; y con 20º en Logroño y Ávila se batirían los suyos que son 19,3º y 19,6º respectivamente, ambos del año 2007.” Por lo que quizás no sea tan poco habitual este calor, aunque sí nos sorprenda por la época del año en la que llega, un enero nada común.