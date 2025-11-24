El actor Richard Gere, quien junto a su mujer, Alejandra Silva, se instaló temporalmente en Madrid antes de regresar recientemente a Estados Unidos, ha provocado reacciones de sorpresa con sus recientes declaraciones sobre la sociedad española. A diferencia de las típicas alabanzas turísticas, el protagonista de Pretty Woman ha ofrecido una visión profunda sobre la esencia de la vida en nuestro país, destacando un rasgo que, según él, resulta un fenómeno casi inexplicable desde la perspectiva americana.

El intérprete ha revelado lo que más le extraña de nuestro país, señalando que «los españoles son muy cálidos, muy abiertos y están mucho menos estresados que en Estados Unidos».

La alegría como pilar cultural

Gere, de 76 años, enfatizó que la clave reside en la naturaleza de la interacción social y el espíritu colectivo, afirmando que «la cultura española tiene una alegría muy abierta». Esta sensación de vitalidad y bienvenida ha sido, para la pareja, un pilar fundamental durante su estancia en Madrid.

La fascinación del actor trasciende la superficie. Gere estableció un interesante contraste cultural, incluyendo a España e Italia dentro de lo que denomina «culturas latinas» que, simplemente, «entienden la vida de una manera diferente». Según su percepción, en España existe un mayor «disfrute en las pequeñas cosas», una filosofía de vida que le resultó un antídoto al ritmo frenético y la presión constante que a menudo caracterizan la vida en Norteamérica.

La felicidad como motivo central

Si bien Gere confesó extrañar la intensa «energía» de ciudades como Nueva York, su profunda conexión con España está intrínsecamente ligada a su vida personal. El actor ha sido tajante al señalar que su felicidad está directamente relacionada con la de su mujer, Alejandra Silva.

«Mi esposa es tan feliz en España, así que esa es la mejor parte», afirmó Gere, añadiendo que la familia está viviendo «su mejor momento». Esta profunda afinidad con el entorno de Silva, quien posee una familia y un círculo de amistades muy arraigados en el país, fue lo que motivó su traslado temporal y lo que alimenta su deseo de mantener el vínculo.

De hecho, el compromiso de la pareja va más allá de lo personal. Ambos han utilizado su visibilidad para involucrarse activamente en proyectos de acción social en España, como su ambicioso objetivo de acabar con el sinhogarismo en seis años, reforzando así su conexión práctica y emocional con el país. Esta profunda admiración por la calidez y el estilo de vida español es lo que le ha llevado a manifestar recientemente que desea, incluso, conseguir la nacionalidad española.